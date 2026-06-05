Recuperan relojes tras asalto a tienda departamental en Coyoacán

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a tres jóvenes, entre ellos dos menores de edad, presuntamente involucrados en el robo de decenas de relojes de pulso de una tienda departamental ubicada en la alcaldía Coyoacán.

El asalto ocurrió en un establecimiento localizado sobre avenida División del Norte, en la colonia Parque San Andrés.

De acuerdo con el encargado del negocio, varios sujetos ingresaron al local y realizaron disparos hacia el techo para amedrentar a empleados y clientes, antes de apoderarse de diversa mercancía.

La motocicleta utilizada para la huida no portaba placas de circulación, por lo que también fue asegurada Foto: Especial

Tras recibir el reporte, operadores del C-2 Sur y policías capitalinos desplegaron un operativo, apoyados por cámaras de videovigilancia.

Mediante un cerco virtual, lograron ubicar a los presuntos responsables cuando se desplazaban en una motoneta negra por calles de la colonia San Diego Churubusco.

Al notar la presencia policial, los sospechosos abandonaron el vehículo e intentaron escapar a pie.

La persecución concluyó con la captura de un joven de 21 años y dos adolescentes de 17 y 16 años de edad, a quienes se les aseguró una pistola corta, abastecida con seis cartuchos útiles.

Foto: Especial

Además, los uniformados recuperaron 26 relojes de distintas marcas y modelos, así como estuches y exhibidores presuntamente sustraídos del establecimiento.

La motocicleta utilizada para la huida no portaba placas de circulación, por lo que también fue asegurada.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente.