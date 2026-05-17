Un elemento del SPF muerto y otro herido durante agresión en Matamoros

Un elemento del Servicio de Protección Federal murió y otro resultó herido durante una agresión a balazos ocurrida tras un accidente vial, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La dependencia expresó sus condolencias a los familiares y compañeros del integrante del SPF que perdió la vida en cumplimiento del deber; además de reconocer su compromiso y servicio en favor de la seguridad de la población.

El organismo dependiente de la SSPC proporciona apoyo, orientación y acompañamiento institucional a los familiares del elemento que perdió la vida.

Los primeros reportes establecieron que los dos elementos ya habían concluido su servicio y el vehículo en el que viajaban fue impactado por una camioneta, cuyo conductor emprendió la huida por lo que se inició una persecución.

Los tripulantes de la camioneta comenzaron a disparar en contra de los integrantes del SPF y, posteriormente, al lugar llegó otra camioneta, con personas armadas, quienes también comenzaron a disparar en contra de los uniformados, quienes al verse en riesgo procedieron a repeler la agresión.

La SSPC detalló que en la balacera un oficial resultó herido con un disparo en la pierna derecha, por lo que fue trasladado a un hospital de Matamoros.

Su compañero murió durante la agresión, por lo que dio vista a las autoridades ministeriales correspondientes para las diligencias e investigaciones pertinentes y ubicar a los responsables.

fdm