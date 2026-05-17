Sheinbaum inaugura el Hospital Agustín O'Horán; ‘cuando no hay corrupción, damos resultados’

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró este domingo el nuevo Hospital General Agustín O'Horán, una obra hospitalaria que el Gobierno federal considera la más grande de América Latina y que busca convertirse en uno de los pilares de la nueva estrategia de salud pública impulsada por la actual administración.

Durante el acto realizado en Mérida, la mandataria defendió el modelo de inversión pública orientado al bienestar social y aseguró que la construcción del hospital demuestra que el combate a la corrupción permite ampliar los servicios públicos y fortalecer la infraestructura médica del país.

Cuando no hay corrupción, el dinero alcanza y damos resultados. Gobernar significa servir, y el pueblo es libre y feliz cuando tiene acceso a la salud, a la educación, a una pensión digna, medicamentos gratuitos y oportunidades para salir adelante”, afirmó Sheinbaum ante autoridades federales, personal médico y habitantes de Yucatán.

Hospital Agustín O’Horán, eje de la política de salud

El nuevo complejo hospitalario sustituirá al antiguo Hospital O’Horán y forma parte de los proyectos prioritarios del Gobierno federal para ampliar la cobertura médica especializada en el sureste del país.

La obra busca atender la creciente demanda hospitalaria en Yucatán y estados vecinos mediante nuevas áreas de especialidad, equipamiento médico de alta tecnología y mayor capacidad de atención para pacientes del sistema público de salud.

El Gobierno mexicano ha presentado el hospital como uno de los proyectos de infraestructura sanitaria más relevantes construidos en las últimas décadas, en medio de la estrategia federal para fortalecer el acceso gratuito a servicios médicos y medicamentos.

Durante su intervención, Sheinbaum insistió en que la inversión pública debe enfocarse en garantizar derechos sociales y no únicamente en indicadores económicos.

El pueblo es libre cuando sabe que su gobierno no sirve a minorías privilegiadas, sino a la mayoría de las mexicanas y los mexicanos. Nada ni nadie va a detener la transformación de México”, expresó.

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró este domingo el nuevo Hospital General Agustín O'Horán Captura de video

Sheinbaum vincula el proyecto a la transformación

La inauguración del hospital también tuvo un fuerte componente político y simbólico. La presidenta utilizó el evento para reafirmar el discurso de continuidad de la llamada Cuarta Transformación y defender el papel del Estado en sectores estratégicos como salud, educación y bienestar social.

Sheinbaum sostuvo que México atraviesa una etapa distinta a la de gobiernos anteriores, marcada —según dijo— por una menor influencia de grupos económicos y actores extranjeros en las decisiones públicas.

México es una nación libre, independiente y soberana. Mientras exista esta unión entre pueblo y gobierno, la transformación seguirá avanzando”, señaló.

Las declaraciones fueron interpretadas por analistas como parte de la narrativa política con la que el actual gobierno busca consolidar su proyecto de largo plazo y reforzar la legitimidad de los programas sociales y de infraestructura impulsados desde la administración federal.

Salud pública, uno de los principales desafíos

La apertura del Hospital Agustín O’Horán ocurre en un momento clave para el sistema de salud mexicano, que enfrenta retos relacionados con cobertura médica, abasto de medicamentos, déficit de especialistas y modernización hospitalaria.

El Gobierno federal ha sostenido que una de sus prioridades es ampliar la infraestructura médica pública, particularmente en regiones históricamente rezagadas del sur y sureste del país.

Especialistas en políticas públicas consideran que proyectos hospitalarios de gran escala pueden ayudar a reducir la saturación de servicios médicos y mejorar la atención regional, aunque advierten que la eficacia del sistema dependerá también de factores como personal médico suficiente, presupuesto operativo y cadenas eficientes de suministro de medicamentos.

Yucatán fortalece su infraestructura médica

La construcción del nuevo hospital representa además una de las inversiones sanitarias más importantes realizadas recientemente en Yucatán.

Autoridades estatales y federales señalaron que el complejo permitirá incrementar la capacidad de atención especializada y reducir traslados de pacientes hacia otras entidades del país.

La inauguración reunió a integrantes del gabinete federal, autoridades locales y representantes del sector salud, quienes destacaron el impacto regional que tendrá el nuevo centro hospitalario para millones de personas del sureste mexicano.

Con este proyecto, el Gobierno federal busca consolidar una narrativa centrada en infraestructura social, fortalecimiento del sistema público y ampliación de derechos, en un contexto donde la salud pública continúa siendo uno de los temas prioritarios para la población mexicana.

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