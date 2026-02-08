Vincular financiamiento de partidos al voto nulo, no solo reducirlo, insiste consejero del INE

Eliminar o recortar de manera drástica el financiamiento público a los partidos políticos no resolvería el descontento ciudadano ni fortalecería la democracia, advirtió el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Arturo Castillo, al participar en un foro sobre reforma electoral. Por el contrario, sostuvo que esa ruta podría debilitar la representación plural y aumentar la opacidad del dinero en la política.

Castillo partió de una premisa clara: en democracia, los partidos políticos son inevitables. “No hay forma de evadir la creación de estructuras para impulsar candidaturas”, afirmó, al explicar que incluso los candidatos independientes terminan dependiendo de redes organizadas de apoyo que operan, de facto, como partidos informales.

Gasto anual representa entre 20 y 50 centavos

Aunado a lo anterior en otro foro desarrollado en Tijuana, Baja California, organizado por la Universidad Iberoamericana de aquella localidad, Castillo, sostuvo tambien que recortar el presupuesto al INE no resuelve el problema fiscal, pero sí existen vías para abaratar elecciones sin afectar su calidad.

En esa oportunidad, el consejero apuntó que disminuir el presupuesto del INE no tiene un impacto real en las finanzas públicas, ya que el gasto anual del organismo representa apenas entre 20 y 50 centavos por cada 100 pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Aunque se le redujera a la mitad, el ahorro sería de apenas 25 centavos por cada 100 pesos que gasta el Estado, lo cual no resuelve ningún problema presupuestal de fondo”, explicó.

Frente a ello, planteó que la alternativa no es reducir recursos, sino hacer más eficiente el sistema electoral. Entre las opciones mencionó:

La digitalización del padrón y de la credencial para votar(11 pesos por mica), lo que permitiría reducir costos de producción. El uso de capacitación en línea, para disminuir el gasto en personal temporal (4 mil mdp en capacitación).

El fortalecimiento tecnológico de la fiscalización.

La implementación gradual del voto electrónico (boletas 180 millones, comida funcionarios de casilla 842 mdp), que podría generar ahorros relevantes en impresión de boletas y operación de casillas.

