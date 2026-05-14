Dos candidatos de Morena solicitan protección en Coahuila

En medio de las campañas electorales que se viven en Coahuila, al momento solo dos candidatos han solicitado medidas de protección.

Oscar Daniel Rodríguez Fuentes, presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), manifestó que una de ellas fue solicitada para la representante de la coalición Morena-PT, Delia Aurora Hernández, del Distrito 04 con sede en San Pedro de las Colonias, quien el fin de semana pasado fue agredida cuando llevaba a cabo sus actividades proselitistas en el municipio de San Pedro de las Colonias.

El otro candidato es Antonio Attolini Murra, también de Morena, en el municipio de Torreón.

Ambas solicitudes fueron respondidas de manera favorable por las autoridades de seguridad pública.

Puntualizo que en el caso de Delia Hernández se recibió la solicitud por parte de la autoridad, haciendo del conocimiento a la Secretaria de Gobierno y en menos de dos horas la candidata ya contaba con las medidas de seguridad, ya que se procedió de manera urgente.

En el otro caso se acaban de otorgar las medidas de protección, ya que Attolini Murra hizo algunos cuestionamientos que pudieran representar algún peligro.

En este sentido el presidente del IEC mantuvo bajo reserva las observaciones que realizo el candidato de Morena-PT al Distrito 09 con sede en Torreón.

Antonio Attolini Murra Foto: Especial

JCS