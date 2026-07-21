Doñita se mete a robar en iglesia y de milagro se salva de ser linchada

Una mujer que padece de sus facultades mentales se salvó de ser linchada; pobladores de la comunidad de San Pedro Muñoztla, en el municipio de Chiautempan, Tlaxcala, la señalaron de intentar robar en la iglesia.

Fue este martes cuando los pobladores enardecidos retuvieron a la mujer al interior de la iglesia de la población e intentaron hacer justicia por propia mano.

Policías en una iglesia en San Pedro Muñoztla, Tlaxcala Foto: Especial

Sin embargo, la pronta respuesta de la policía municipal evitó la tragedia; los elementos pusieron en marcha el protocolo anti linchamientos y lograron entablar un diálogo con el grupo de pobladores enardecidos, quienes permitieron que la mujer, identificada como María del Carmen, de 41 años, se la llevaron los uniformados, ya que padecía de sus facultades mentales.

La mujer fue rescatada y puesta a disposición de las autoridades competentes para deslindar responsabilidades.

Mujer detenida por robar en una iglesia Foto: Especial

Casi linchan a poblano por robo en casa de Tlaxcala

Mientras que días trás, un sujeto se salvó de ser linchado, pero no de que vecinos le dieran un duro escarmiento, luego de que fuera sorprendido robando una casa en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala.

Fue en la comunidad de San Nicola cuando un grupo de "vecinos vigilantes" se percataron que un individuo, presuntamente originario de la junta auxiliar de San Miguel Canoa, Puebla, había ingresado a un domicilio para robar.

La turba comenzó a golpearlo y lo arrastraron hasta la presidencia de la comunidad.

Además, amenazaron con hacer justicia por propia mano, ya que aseguran estar cansados de la delincuencia en este municipio.

Estos hechos alertaron a las autoridades, quienes arribaron al lugar para evitar que los vecinos hicieran justicia por propia mano.

La policía municipal de San Pablo del Monte y la policía estatal pusieron en marcha el protocolo anti linchamientos.

Después de momentos de tensión, la policía logró extraer al hombre y lo puso a disposición de las autoridades correspondientes.

Además, las autoridades hicieron un llamado para que la parte afectada presente una denuncia por estos hechos.

Otro iba a ser linchado por robar una camioneta

En mayo pasado, un hombre se salvó de ser linchado, pero no del escarmiento de los pobladores en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala.

El presunto delincuente fue golpeado por pobladores del Barrio de San Bartolomé.

Los hechos se registraron la noche del miércoles cuando el presunto delincuente robó una camioneta en el barrio de San Miguel.

Los propietarios al darse cuenta pidieron el apoyo y vecinos lograron interceptaron la unidad y le cerraron el paso.

El sujeto intentó huir a pie, pero el grupo de personas logró capturarlo.

Los pobladores enojados bajaron de la camioneta al sujeto, quien pretendía darse a la fuga para llegar a la vía corta.

El presunto delincuente fue golpeado por la turba, quienes le preguntaban su nombre y su domicilio mientras lo golpeaban.

Dentro de sus pertenencias le encontraron las llaves de la camioneta y un arma.

Una vez que los pobladores lo tenían sometido, una mujer que circulaba en otra unidad intentó defenderlo de la turba, pero no lo logró.

La mujer también fue retenida y más tarde fue puesta a disposición de la Fiscalía de Tlaxcala junto con el presunto ladrón.

Ambas unidades, la robada y la de la mujer, fueron trasladadas para la puesta a disposición correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.