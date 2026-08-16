Domingo violento en Colima deja nueve personas asesinadas y un policía herido

Una jornada violenta registrada este domingo en varios municipios de Colima, donde al menos nueve personas han sido asesinadas en diversos hechos, además un elemento de la Policía Municipal de Coquimatlán resultó herido durante un enfrentamiento armado.

El primer hecho reportado ocurrió en la madrugada, cerca de las cuatro de la mañana, una mujer y dos hombres fueron asesinados a balazos al interior de un motel ubicado sobre la carretera Manzanillo-Jalipa, en el municipio de Manzanillo.

Empleados del establecimiento dieron aviso a las autoridades y personal de la Fiscalía confirmó que el triple homicidio ocurrió dentro del inmueble.

También en Manzanillo, en el libramiento El Naranjo, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre, quien presentaba señales de violencia y tenía las manos atadas.

La zona fue acordonada por las autoridades y posteriormente personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo.

Más tarde, cerca del mediodía un hombre fue asesinado a balazos en la playa de San Pedrito, en Manzanillo.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue atacada frente a familias que se encontraban en el lugar.

Testigos señalaron que dos hombres llegaron y dispararon contra la víctima, quien murió en el sitio.

Personal de la Fiscalía

En Coquimatlán, alrededor de las 4:30 de la tarde, se registró un enfrentamiento entre policías municipales y un hombre sobre la avenida 20 de Noviembre.

El alcalde Luis Gerardo Olivares informó, mediante un comunicado difundido en redes sociales, que los agentes atendían un llamado recibido a través del C5, cuando al llegar a un domicilio, fueron agredidos a balazos.

Uno de los elementos resultó herido y fue trasladado a la capital del estado para recibir atención médica; su estado de salud fue reportado como estable.

El presidente municipal agregó que, posteriormente, la misma persona que realizó los disparos se provocó una lesión con el arma de fuego y perdió la vida en el lugar.

En tanto, en la comunidad de Cerro de Ortega, municipio de Tecomán, fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer, mientras que en Villa de Álvarez, cerca de las seis de la tarde, un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Puerta Rolón, sobre la calle Higuera del Alcomún.

Igualmente, una mujer fue asesinada sobre la calle Paula Sánchez, en la colonia Torres Quintero, en el municipio de Colima.

El cuerpo quedó sobre la vía pública y al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal, Secretaría de Marina y Guardia Nacional, además de personal de la Fiscalía.

Este último homicidio provocó una movilización de corporaciones de seguridad hacia la zona sur de la capital del estado, donde posteriormente se registró una balacera.

De manera extraoficial, se reportó la detención de una persona relacionada con estos hechos.

La Fiscalía General del Estado de Colima y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana no habían emitido información oficial que detalle las circunstancias de estos acontecimientos, posibles líneas de investigación o personas detenidas.

El Gobierno de Colima tampoco ha difundido, hasta la tarde del domingo, un posicionamiento general sobre la jornada violenta registrada en distintos puntos de la entidad.