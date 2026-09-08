Roberto Velasco asiste a la “Semana de inversión en México” realizada en NY

En Nueva York, Estados Unidos, este martes iniciaron las actividades de la “Semana de inversión en México” a la que asisten más de 500 empresarios e inversionistas para intercambiar perspectivas sobre tendencias del mercado y conocer las oportunidades para hacer negocios en nuestro país.

El encuentro, coorganizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores contó con la participación del canciller Roberto Velasco Álvarez, quien destacó ante la comunidad financiera internacional las ventajas que ofrece nuestro país como destino confiable y competitivo de inversión en el marco del Plan México.

Durante su mensaje, el canciller expresó que México representa oportunidades importantes como un mercado interno de más de 130 millones de consumidores, estabilidad macroeconómica, acceso preferencial a más de 50 países, ubicación estratégica entre dos océanos, base industrial sofisticada y una fuerza laboral joven y cada vez más capacitada.

Ante el contexto global actual, México es un país confiable para la inversión”.

Destacó que el trabajo diplomático tiene un solo propósito: convertir intereses compartidos en acuerdos y proyectos que produzcan resultados concretos. “Este es nuestro mensaje: México es un país que entrega resultados”, subrayó.

Algunos de los asuntos que se abordarán durante esta reunión incluyen el papel del capital privado como detonador de proyectos en México y la propuesta de valor del país, con temas como estabilidad macroeconómica, avances en materia de seguridad, oportunidades en el sector energético, fortalezas en infraestructura y la simplificación de trámites para facilitar la inversión.

Igualmente, el programa incluirá un panel sobre las áreas de inversión que ofrecen las entidades federativas.

En este marco, el secretario Velasco sostendrá también reuniones con los principales fondos de inversión para dialogar sobre las perspectivas de México en el ámbito internacional.

El canciller encabeza la delegación mexicana que participa en este encuentro, conformada por Roberto Lazzeri, embajador de México en Estados Unidos; Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR) y Marcos Bucio, cónsul general en Nueva York.

Diplomacia mexicana va muy bien: Roberto Velasco

México retomó las relaciones diplomáticas con todos los países del mundo y mantiene una política exterior basada en el respeto a la soberanía, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez.

Días atrás, en entrevista posterior a su participación en la sesión plenaria del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, donde también acudieron los titulares de Economía, Hacienda, Gobernación y Turismo, así como la consejera jurídica, el funcionario aseguró que la diplomacia mexicana “va muy bien”, incluso con naciones con las que existían diferencias.

Vamos siempre tendiendo puentes, siempre desde el respeto a la soberanía, siempre con los principios que ha marcado la presidenta, pero con todos los países del mundo tenemos una excelente relación y vamos muy bien”, sostuvo.

Velasco Álvarez rechazó que exista un abandono de la diplomacia mexicana, aunque reconoció que la política exterior enfrenta retos y dijo que en el pasado algunas diferencias tuvieron consecuencias.

Como ejemplo, destacó el restablecimiento de las relaciones con Perú, país con el que México había de mantenido un distanciamiento diplomático, México y Perú se distanciaron y rompieron relaciones diplomáticas, en 2022, tras el respaldo político que México dio al depuesto presidente peruano Pedro Castillo y a sus colaboradores cercanos.

Siempre hay retos, pero vamos muy bien, incluso con algunos países que sí había habido algunas diferencias, como el caso de Perú, pues ya tenemos el restablecimiento de relaciones”, señaló el secretario.

Sobre la relación con Estados Unidos y el incremento en el envío de connacionales mexicanos hacia terceros países, el secretario afirmó que México mantendrá como prioridad la defensa de los derechos de sus ciudadanos, y recordó que el Gobierno, a través de la SRE expresó su oposición a la deportación de ciudadanos mexicanos a otros países.

México Thomas consistentemente las medidas necesarias para garantizar el regreso seguro y digno de todos su nacionales al territorio nacional”, señaló la dependencia.

El canciller Roberto Velasco recalcó que “este este planteamiento ya fue expuesto al secretario de Estado de Estados Unidos”, Marco Rubio, con quien se reunió, por primera vez desde que llegó al cargo, el miércoles 26 de agosto, en la Casa Blanca.

"Lo más importante es el respeto al derecho de nuestros connacionales”, enfatizó Velasco, a su salida de la Plenaria morenista, la que inicialmente fue abierta a los medios de comunicación para escuchar los posicionamientos y mensajes de los integrantes del gabinete federal y que también contará con la asistencia de la dirigencia nacional de Morena.

Sin embargo, durante la etapa de preguntas y respuestas la reunión fue cerrada y se restringió la permanencia de los representantes de los medios de comunicación.