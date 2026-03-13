Docente universitario es hallado culpable del feminicidio de Lilian N en Hidalgo

Un tribunal penal determinó la responsabilidad de un hombre identificado como J. P. V. H. en el feminicidio de una mujer ocurrido en Ciudad Sahagún, municipio de Tepeapulco en el estado de Hidalgo.

El sujeto ejerció violencia física y sexual Especial

De acuerdo con las investigaciones presentadas durante la audiencia celebrada en los juzgados penales de Apan, el acusado le rentaba una habitación a la víctima desde julio de 2022 en una vivienda ubicada en la colonia Carros, derivado que la joven estudiaba en el campus Ciudad Sahagún de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). Esta relación de arrendamiento derivó en un vínculo de confianza entre ambos.

Maestro violentó a la joven

Sin embargo, el crimen ocurrió en enero de 2024, dentro del inmueble donde residía la mujer. Las pruebas expuestas ante el tribunal establecieron que el ahora culpable, quien se desempeñaba como docente de la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP) ejerció violencia física y sexual, provocándole diversas lesiones en distintas partes del cuerpo. Como consecuencia de las agresiones, la víctima perdió la vida. Tras el crimen, el agresor dejó el cuerpo en el baño de la vivienda e intentó simular que la muerte había ocurrido por intoxicación con gas, versión que fue descartada durante las indagatorias.

El sujeto ejerció violencia física y sexual Especial

Feminicidio

La investigación fue realizada bajo el protocolo de feminicidio, lo que permitió reunir elementos periciales y testimoniales que llevaron a acreditar la responsabilidad del acusado. Con base en estas pruebas, el tribunal de enjuiciamiento resolvió emitir el fallo condenatorio.

La audiencia para determinar la pena que deberá cumplir J. P. V. H. fue programada para el 19 de marzo, cuando se realizará la individualización de sanciones.

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