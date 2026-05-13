El dirigente nacional del STPRM Luis Ricardo Aldana Prieto se ha convertido en la figura clave para impulsar desde el sindicalismo el desarrollo regional

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana proyecta una agenda integral que combina productividad para Pemex, bienestar para las familias trabajadoras y derrama económica en las regiones donde opera la industria.

Ciudad de México. Desde febrero de 2022 a su llegada al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, ha promovido el respeto de los derechos humanos, estatutarios y laborales dentro del gremio mediante un Código de Ética traduciéndose en una mejor relación entre las y los compañeros con sus dirigencias local y nacional, reflejándose en la productividad laboral regional y nacional.

Esta doble vocación regional y nacional se ha articulado, durante los últimos años, como un quehacer institucional con resultados visibles tanto en las comunidades petroleras como en los indicadores estratégicos del sector energético del país.

En ciudades como Coatzacoalcos, Cadereyta, Tampico, Salamanca, Ciudad del Carmen, Tula, Salina Cruz, y Minatitlán el ingreso del trabajador petrolero se traduce en consumo local, empleo indirecto, vivienda, escuelas, comercio y servicios. Cada salario que sale de una refinería o de una plataforma marina circula varias veces antes de detenerse: pasa por talleres, mercados, panaderías y proveedores locales que han crecido a la sombra de la industria.

El STPRM lo reconoce y lo cultiva. Programas de vivienda para sus agremiados, apoyos educativos para los hijos de trabajadores, jornadas deportivas y actividades culturales han transformado a esas regiones en algo más que zonas industriales: en comunidades vivas, donde la presencia sindical es también presencia social.

“El STPRM no es solo un sindicato; es una institución que vive y respira en las comunidades petroleras de México”, ha expresado Aldana Prieto en distintos foros. La aproximación es deliberada: para el dirigente sindical, el petrolero es, antes que gremio, familia y comunidad, y el sindicato debe asumirse como tal.

A escala nacional, el papel del STPRM se mide en otra dimensión. Los trabajadores petroleros son quienes ejecutan, día tras día, las metas del Plan Estratégico 2025 – 2035.

Cada barril extraído, cada producto refinado, cada pie cúbico de gas procesado pasa por las manos y la pericia de un agremiado del sindicato. La estrategia nacional de soberanía energética, articulada desde la Presidencia de la República y la Secretaría de Energía, se concreta en plataformas marinas, refinerías, complejos petroquímicos, terminales y ductos donde la presencia sindical es continua.

“Detrás de cada cifra de producción hay un turno de trabajadores; detrás de cada meta cumplida, una jornada que empezó antes del amanecer”, ha señalado Aldana Prieto al referirse al papel del trabajador en los resultados de Pemex.

Esa contribución no se limita al volumen. La experiencia técnica acumulada por generaciones de petroleros mexicanos en exploración, perforación, refinación, transformación, operación y mantenimiento constituye uno de los activos estratégicos más valiosos del país. Conservarlo, transmitirlo a las nuevas generaciones y modernizarlo a la luz de las tecnologías emergentes es parte central de la agenda sindical actual.