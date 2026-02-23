Diputado de Movimiento Ciudadano sale del hospital y se recuperará en casa 

El diputado de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, abandonó el hospital donde había permanecido internado, después de sufrir un ataque a balazos en el sector centro de Culiacán, Sinaloa.

El también líder de su partido estuvo hospitalizado por 26 días, la mayor parte del tiempo en terapia intensiva, debido a la gravedad de sus lesiones provocadas por disparos de arma de fuego.

De acuerdo a la información de las autoridades, Torres Félix había estado respondiendo favorablemente a los tratamientos y hace uno días pasó a terapia intermedia; además se le comenzó a disminuir el medicamento.

Debido a su nueva condición, el diputado fue dado de alta y trasladado a su domicilio, donde deberá continuar con el tratamiento y las terapias, indicaron las autoridades médicas.

Operativo por la salida del diputado del hospital Foto: Jesús Bustamante

El legislador fue atacado a balazos junto a su compañera, la diputada Elizabeth Montoya Ojeda, minutos después de haber salido del Congreso del Estado, y a unos metros de la sede de Movimiento Ciudadano, ubicado por el Paseo Niños Héroes.

Los dos fueron reportados graves, pero Sergio Torres resultó ser el más afectado, y su pronóstico, aquel 28 de enero, era reservado.

Elizabeth Montoya fue dada de alta el 2 de febrero y trasladada a su domicilio para continuar su recuperación, después de haber sido sometido a diversas cirugías y perder un ojo.

Las autoridades no han dado a conocer mayores detalles de la salud del diputado, pero también fue sometido a diversas operaciones, al menos una de ellas craneal y otra para reconstruirle un de sus manos.

Sobre el caso, la Fiscalía General del Estado ha informado algunas diligencias realizadas, donde se logró identificar al menos a seis presuntos atacantes y la utilización de dos vehículos para emboscarlos y escapar.

Además, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó la detención de Jesús Emi “N”, un supuesto operador de “Los Chapitos”, implicados en el ataque a los legisladores de Movimiento Ciudadano.

Omar García Harfuch dio a conocer que esta persona, apodada “Compa Güero” y/o “Radio 13”, cumplía funciones de logística para esta célula criminal.

JCS