Tras violencia por muerte de ‘El Mencho’, Tamaulipas reactiva la vida cotidiana

Reynosa, uno de los cinco municipios de Tamaulipas afectados por la violencia, amaneció con avenidas poco transitadas en comparación con su vida cotidiana. La situación presuntamente se originó por los hechos relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en donde el Ejército Mexicano abatió a su líder Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Al igual que en los otros cuatro municipios, el ausentismo escolar fue muy marcado, a pesar de que la Secretaría de Educación del Estado había informado que las clases y labores administrativas no se suspendían.

Los camiones del transporte urbano comenzaron a circular por las diversas arterias del municipio fronterizo. A través de redes sociales, algunos ciudadanos expresaban su miedo, pero aun así se dirigían a sus centros de trabajo.

“Ruta 4 La Zenith… la vida sigue a pesar de todo”, expuso en las redes sociales el obrero Cesar H. Cruz que a su vez subía una fotografía del interior del camión urbano que lo llevaba a su trabajo.

Publicación de un trabajador que se dirige a su empleo en Tamaulipas Foto: Especial

A esa hora, la movilización de los cuerpos de emergencia generaba cierta intranquilidad entre la población; sin embargo, minutos después se enteraban de que se trataba de algún accidente vial.

El transporte público circuló, aunque no con la totalidad de las unidades, pero sí lo suficiente para dar servicio a los usuarios.

En el ámbito educativo, escuelas de nivel primaria informaron a través de cuentas de WhatsApp que no abrirían sus puertas.

Lo mismo hicieron instituciones de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), que anunciaron que tres de sus CBTIS y dos Cetis no darían clases presenciales y las impartieron de manera virtual.

En un mensaje, el Colegio Militarizado CALEMAC, señaló que estaba preocupado por la seguridad de sus alumnos.

Por otra parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Reynosa, Gildardo López Hinojosa, informó que durante los bloqueos se registró una reducción del 60% en el flujo de clientes, pero consideró que habrá un repunte en los próximos días, una vez que se dio a conocer que todo estaba liberado.

Mientras tanto, en Miguel Alemán se registró un ausentismo escolar de casi el 100 %, mientras que en San Fernando fue del 60%.

Este lunes, el gobernador Américo Villarreal confirmó que en total se registraron 36 incidentes relacionados con bloqueos de vías de comunicación.

Dijo que de estos nueve corresponden a bloqueos de autotransportes urbano e industrial y de los cuales cinco vehículos fueron incendiados.

Los municipios que se paralizaron por los narcobloqueos fueron Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, Reynosa y San Fernando.

El mandatario señaló que Reynosa fue el punto neurálgico de los hechos y que no hubo detenidos.

En el municipio de Díaz Ordaz se encontró una casa de seguridad en la que había cuatro vehículos que presuntamente utilizaron los delincuentes, dos de ellos con reporte de robo.

Además, había 40 artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas”, un arma larga con un cargador insertado y abastecido con 25 cartuchos útiles.

Esta misma mañana, se registró una situación de riesgo en el municipio de Miguel Alemán, donde los oficiales detuvieron a varios delincuentes después de que estos destruyeran las cámaras de videovigilancia del C5.

En este caso, se sabe que hay detenidos pero hasta el momento la autoridad no lo ha informado.

Ya hay condiciones de normalidad. En el monitoreo que realizamos por la noche y hoy en la madrugada se mantuvo la indicación de que podíamos continuar con tranquilidad y nuestra vida normal”, expresó el gobernador en conferencia de prensa.

También dijo que se abrieron carpetas de investigación sobre estos bloqueos y que se están realizando las investigaciones correspondientes para identificar a los involucrados.

Aún por la mañana, en la carretera federal Ciudad Victoria-Matamoros, a la altura de Jiménez y San Fernando, se podían observar los camiones que fueron incendiados.

Sin embargo, el mandatario explicó que no se habían podido retirar debido al tamaño y peso de las unidades, pero se habilitó la zona para circular sin problema.

Esta misma mañana también se reactivó el servicio de transporte foráneo. Villarreal Anaya también manifestó su respaldo y apoyo a la política de Seguridad de Paz que implementa la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y con ello ratificó la actitud y disposición de los gobiernos de los estados, en concurrencia con las fuerzas federales, para atender todo tipo de situaciones.

jcp