Diputado de Morena rinde informe... ¡ante extraterrestres!

El diputado de Morena, Roberto Zataráin Leal, recurrió a la inteligencia artificial (IA) para presentar su informe de actividades ante un ficticio parlamento galáctico.

A través de un video compartido por el mismo diputado en sus redes sociales, se le puede ver llegar a bordo de una nave espacial para explicar sus logros legislativos.

Ante extraterrestres presume sus logros, como una asistencia del 100% a las sesiones legislativas, cinco iniciativas aprobadas y siete obras comunitarias, además de anunciar una próxima gira relacionada con el bienestar digital.

Además, entre sus propuestas destaca medidas relacionadas con la salud mental, la movilidad sostenible y la protección de niños y adolescentes en entornos digitales.

El video generó reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron el uso de una producción de ciencia ficción para un ejercicio de rendición de cuentas.

Sin embargo, el diputado Roberto Zataráin Leal defendió el formato como una manera de captar la atención de la ciudadanía mediante nuevas herramientas digitales.

De acuerdo a ABC Noticias, no es la primera vez que el diputado utiliza la IA para comunicar sus actividades.

En noviembre de 2025 presentó su primer informe legislativo con una producción ambientada en un ficticio 'Universo de la Salud Mental'.