“Siempre te recordaremos, buen niño”; despiden a estudiante atropellado por camión

La muerte de Carlos Aldair, menor que fue atropellado por un camión urbano en Apodaca, Nuevo León, consternó a la comunidad, por lo que diversas personas, e incluso un par de equipos amateurs de futbol, enviaron sus condolencias a familiares y amigos de la víctima.

El primero en hacerlo fue el Club Atlético Portal del Valle, que publicó un mensaje en sus redes sociales en donde dio información acerca del velorio de su jugador, evento que tendrá lugar este miércoles en la Capilla FNSI, en el Centro de Monterrey.

Con profundo dolor despedimos a quien iluminó nuestras vidas con amor incondicional y recuerdos que atesoraremos siempre”, se lee en la imagen compartida.

Del mismo modo, el Club Torbellinos publicó un mensaje en donde dijo unirse a la pena que embarga a la familia de Carlos, quien en algún momento perteneció a las filas de esta institución.

No existen palabras suficientes para aliviar un dolor tan grande, pero queremos que sepan que no están solos. De toco corazón, les enviamos un abrazo lleno de cariño, solidaridad y fortaleza para afrontar este momento tan difícil”, se menciona.

Algunas personas que conocieron a Carlos Aldair también escribieron algunos mensajes al respecto. Uno de ellos lo envió la usuaria de Facebook Betty Moreno, quien recordó que el menor bailó el vals con su hija en una graduación escolar.

Mi vida, te veía cuando ibas a la secu, algo tenías que me llamaba la atención, ibas derechito a tu casa, bien portadito. Mi niña tuvo la dicha de bailar el vals contigo en la graduación, siempre te recordaremos, un buen niño, como te decían Carlitos”, lamentó.

Carlos Aldair fue atropellado el 13 de octubre por un camión urbano de la Ruta 527 Misión San Pablo en Río Nilo y Río Fujiyama, en la colonia Pueblo Nuevo 5to sector, en Apodaca.

La unidad presuntamente responsable quedó asegurada por guardias de Proximidad de Apodaca en conjunto con elementos de la Agencia Estatal de Investigación. Posteriormente fue puesta a disposición del Ministerio Público.

Hasta el momento las autoridades no han dado con la ubicación del conductor, quien se cree escapó del lugar instantes después de cometido el atropello que le costó la vida al menor de edad.

Niño de 2 años es atropellado por transporte escolar

Un niño de tan sólo dos años de edad permanece en estado crítico luego de ser atropellado por un transporte escolar en la colonia Magdalenas, en Juárez, Nuevo León.

Los hechos se registraron el pasado 2 de octubre, mientras el menor de edad estaba a cargo de un familiar que lo habría descuidado por unos segundos.

El niño salió del domicilio, llegó a la calle y fue arrollado por el vehículo que era conducido por una mujer.

El niño se encuentra en coma

Gracias a una denuncia ciudadana fue posible conocer que Emanuel, pequeño atropellado, está vivo, pero en estado de coma.

La usuaria de Facebook, Joselin GR, informó en una publicación que el niño tiene lesiones de consideración y que se necesitan donadores de sangre: “El niño se encontraba tranquilo, jugando en la banqueta de su vivienda, cuando fue atropellado. Actualmente, se encuentra en coma y está intubado, ya que, a consecuencia del acontecimiento, sus pulmones fallaron y están llenos de sangre. Además, tiene la cadera destrozada y, debido a la gravedad de su estado, necesita 10 bolsas de sangre”.