Digitalizan permisos de carga en Quintana Roo; trámite bajará de 43 a 5 días

La gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció la entrada en operación de una plataforma digital que permitirá realizar en línea los permisos para el autotransporte de carga y mercantil en Quintana Roo, con lo que el tiempo de respuesta se reducirá de 43 a cinco días.

Durante la inauguración de la Convención Nacional CANACAR 2026, a la que acudieron alrededor de mil 500 transportistas de las 32 entidades del país, la mandataria estatal destacó que la digitalización busca simplificar los trámites, reducir costos y tiempos de espera, así como brindar mayor certeza al sector.

Ante el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, y el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), Augusto Ramos Melo, Lezama señaló que el autotransporte representa una pieza fundamental de la economía, al conectar puertos, aeropuertos, industrias, comercios y destinos turísticos.

La gobernadora sostuvo que, frente al crecimiento del comercio y las oportunidades que representa el nearshoring para México, es necesario eliminar obstáculos administrativos y reducir los llamados cuellos de botella que afectan la actividad logística.

“Hoy le digo a la CANACAR que aquí en Quintana Roo tenemos lista para echar a andar la ventanilla para que todo el transporte de carga y mercantil obtengan sus permisos en línea”, afirmó.

La plataforma, disponible en ventanilla.imoveqroo.com, concentra en un solo sistema los permisos para transporte de carga y mercantil, personal, escolar y ambulancias. El proceso contempla la solicitud, revisión y pago de manera digital, sin manejo de efectivo y sin necesidad de acudir físicamente a una oficina.

Otro de los cambios consiste en la vigencia de los permisos. Anteriormente vencían el 31 de diciembre, sin importar la fecha de expedición, lo que obligaba a las empresas que los obtenían durante el año a realizar nuevamente el pago en enero.

Con el nuevo esquema, los permisos tendrán una vigencia de 365 días naturales a partir de la fecha en que sean expedidos. De esta manera, se elimina el doble pago anual y se generan ahorros para las empresas transportistas, además de facilitar la planeación de sus operaciones.

Durante su participación, Mara Lezama también subrayó que la seguridad vial y la protección de las mercancías requieren una responsabilidad compartida entre autoridades y sector privado, mediante infraestructura adecuada, profesionalización de operadores, tecnología, inspección y coordinación institucional.

La edición 37 de la Convención Nacional CANACAR se lleva a cabo en el Moon Palace Cancún bajo el concepto “Legado CANACAR”. El encuentro reúne a transportistas, empresarios, operadores, autoridades, proveedores y especialistas para analizar los principales retos de la industria.

Entre los temas de la agenda destacan la seguridad carretera, profesionalización, tecnología, innovación, eficiencia, comercio exterior, competitividad y la revisión del T-MEC.

El presidente de CANACAR, Augusto Ramos Melo, destacó la importancia de generar acuerdos que permitan fortalecer al sector, mientras que el presidente de CONCAMIN, Alejandro Malagón Barragán, señaló que el autotransporte de carga constituye un componente esencial para la economía nacional.

Por su parte, Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, expresó el respaldo del gobierno federal a las propuestas planteadas por el sector.

En tanto, Jesús Antonio Esteva Medina informó sobre las acciones de la SICT para mejorar las condiciones de seguridad en las carreteras, entre ellas la construcción de paraderos seguros con servicios integrales para los transportistas.

La Convención Nacional CANACAR 2026 continuará con mesas de análisis, conferencias y actividades enfocadas en fortalecer la operación y competitividad de una industria estratégica para el traslado de mercancías y el desarrollo económico del país.