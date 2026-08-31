Lluvia colapsa vialidades y deja automovilistas varados en Pachuca

Una intensa lluvia registrada la tarde de este lunes provocó encharcamientos y afectaciones a la circulación en distintos puntos de la zona metropolitana de Pachuca, además de dejar automovilistas varados.

Entre las vialidades con mayores complicaciones se encuentran los bulevares Felipe Ángeles, Luis Donaldo Colosio y Ramón G. Bonfil, donde el acumulamiento de agua dificultó el tránsito. También se reportaron afectaciones en fraccionamientos, entre ellos Real de Toledo.

Zonas encharcadas tras la fuerte lluvia que se registró este lunes en Pachuca Foto: Especial

Ante las condiciones, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), mediante la Policía Estatal y el H. Cuerpo de Bomberos, realizaron recorridos para auxiliar a conductores y personas afectadas, así como supervisar sitios identificados como susceptibles a inundaciones.

Zonas encharcadas tras la fuerte lluvia que se registró este lunes en Pachuca Foto: Especial

Las corporaciones mantienen coordinación con autoridades estatales y municipales para atender los reportes generados por las precipitaciones.

Zonas encharcadas tras la fuerte lluvia que se registró este lunes en Pachuca Foto: Especial

El C5i de Hidalgo continúa recibiendo solicitudes de auxilio mediante el 911 de Emergencias, mientras las autoridades mantienen vigilancia en los puntos con posibles riesgos.

Zonas encharcadas tras la fuerte lluvia que se registró este lunes en Pachuca Foto: Especial

En CDMX lluvia deja encharcamiento y capas de hielo

Por Jonás López

La lluvia con granizo que cayó este lunes en la Ciudad de México dejó calles encharcadas y con una capa de hielo, principalmente en la alcaldía Tlalpan.

Para las 17:00 horas, la precipitación se concentró más en el pueblo de San Miguel Ajusco, donde se habían acumulado 28.75 milímetros de lluvia, o 28.75 litros por metro cuadrado, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Gestión Integral del Agua.

Calles de la zona alta y del Ajusco Medio se inundaron.

En calles del Centro Histórico también se registraron encharcamientos y en vialidades como Paseo de la Reforma, Insurgentes Norte, Eje Central, Circuito Interior, entre otras.

El Heroico Cuerpo de Bomberos había atendido caída de árboles y ramas en alcaldías como Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Benito Juárez, entre otras.