Se fortalece Michoacán con el respaldo de Sheinbaum; suma inversión por 58 mil mdp: Bedolla

Con una inversión superior a los 58 mil 248 millones de pesos destinada a infraestructura, conectividad, educación y desarrollo regional, Michoacán se ha visto fortalecido, a dos años del inicio del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Estos resultados reflejan el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum con Michoacán. Agradecemos su respaldo y la visión de impulsar obras que durante muchos años fueron necesarias para nuestro estado y que hoy comienzan a convertirse en una realidad”.

El mandatario estatal reconoció las acciones emprendidas durante la administración de la Presidenta de México, particularmente a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que ha permitido consolidar el desarrollo económico.

Al hacer un balance de los proyectos de mayor impacto, Ramírez Bedolla remarcó que el paquete de obras prioriza la modernización de tramos carreteros estratégicos, la conectividad regional, la atención a caminos comunitarios y el fortalecimiento de la infraestructura educativa en beneficio de los michoacanos.

Previo al Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta de México, el gobernador michoacano detalló que en esta bolsa de recursos 43 mil 916 millones de pesos se destinan para la ejecución de seis obras de gran calado que impulsan el perfil logístico y agroexportador del estado, como es la ampliación de tres tramos de la Autopista Siglo XXI para conectar de manera continua desde Pátzcuaro hasta el Puerto de Lázaro Cárdenas.

También el nuevo Ramal de acceso a Uruapan, la autopista de la agroexportación, que permitirá una conexión directa entre Uruapan y Zamora, así como la autopista libre de peaje entre Maravatío y Zitácuaro.

En el rubro educativo, Ramírez Bedolla anunció la aplicación de mil 844 millones de pesos para obras en educación básica, media superior y superior.