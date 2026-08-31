Las cartas están sobre la mesa: WSOP llega a México

El póker internacional pone la mira en la Ciudad de México con la llegada del World Series of Poker (WSOP) Circuit México 2026, una serie que busca ampliar la participación de jugadores de distintos países, además de impulsar el crecimiento y la profesionalización de esta comunidad en el país.

Durante la presentación del evento, Alejandro de la Flor, Director General de Póker de Big Bola Casinos y organizador general del WSOP Circuit México, destacó que el arribo de la serie, la cual se llevará a cabo hasta el 11 de septiembre en las instalaciones del Hotel Barceló Santa Fe, representa un proyecto que comenzó a construirse desde hace varios años y que busca ofrecer una experiencia de talla internacional.

México se pone en el mapa mundial, se convierte en el epicentro del póker”, aseguró.

Alejandro de la Flor, Director General de Póker de Big Bola Casinos. EDGAR_SS

La competencia contempla 28 torneos, de los cuales 12 entregarán un anillo de WSOP Circuit a sus ganadores, mientras que los 16 restantes serán complementarios con diferentes modalidades.

De la Flor destacó que la intención es que el circuito no esté dirigido exclusivamente a jugadores profesionales, sino que también permita la participación de personas que practican el póker como una actividad recreativa y social.

Queremos crear experiencias para los que ya son parte de este mundo y también para aquellos que quieren ser parte", afirmó.

Un paso hacia la profesionalización

Para Jorge Tarin, Director de Juego en Vivo de Big Bola Casinos, WSOP Circuit también representa una oportunidad para elevar los estándares de la industria del juego en el país.

El directivo explicó que para llevar a cabo el evento fue necesario fortalecer procesos y capacitación, además de preparar al personal encargado de la operación de los torneos.

El evento también contará con la participación de Carlos Castañon, Country Manager de GGPoker quien destacó la importancia de generar espacios que permitan conectar a jugadores, aficionados y nuevos públicos.

Como parte de esta estrategia se realizará un Celebrity Game Show, una experiencia con causa que busca mostrar el lado social del póker y acercar esta disciplina a personas que no necesariamente forman parte de la comunidad profesional. El ganador recibirá 50 mil pesos para apoyar a una organización.

Entre las personalidades que participarán se encuentran Faisy, Adrián Marcelo, Eddy Vilard, entre otros. El evento tendrá lugar el próximo 3 de septiembre a las 20:00 horas.

El trofeo fue realizado por el artista Pablo Fierro.

La organización también prepara una operación enfocada en facilitar la participación de los jugadores. Para el registro habrá personal de apoyo y se utilizará WSOP Live, aplicación mediante la cual los participantes podrán consultar información de los eventos y realizar parte del proceso de registro.

Con esta edición, organizadores y aliados buscan consolidar a México como un punto de encuentro para la comunidad internacional del póker y generar las condiciones para que el país continúe avanzando en la organización de eventos de esta magnitud.