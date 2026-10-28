Cae ‘El Semáforo’, sucesor de ‘El Tanque’; operaba en Veracruz y Oaxaca

Como resultado de labores de recolección y análisis de información e inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), con el área de operaciones especializadas de Secretaría de Marina, se detuvo a Carlos “N”, alias “El Semáforo”, “Semo” o “Señor de las Luces”, junto con Ana Gabriela “N”, presuntos integrantes de un grupo delictivo vinculado con secuestros y homicidios, en San Juan Bautista Tuxtepec, en la región Cuenca del Papaloapan.

El Semáforo y Ana Gabriela “N”, presuntos integrantes de un grupo delictivo vinculado con secuestros y homicidios, en San Juan Bautista Tuxtepec Foto: Semar

A través de una comunicación, Marina informó que Carlos “N”, presunto jefe regional de un grupo delictivo se le relaciona con actividades delincuenciales en Boca del Río y San Andrés Tuxtla, Veracruz, así como en los límites con Oaxaca. Por otra parte, Ana Gabriela “N” es señalada como presunta operadora logística del grupo delictivo en esa misma zona.

Cabe mencionar que Carlos “N” ocupa el segundo nivel dentro de la estructura del grupo delictivo al que pertenece y es señalado como supuesto sucesor de Iván “N”, alias “El Tanque”, detenido en Zapopan, Jalisco, el pasado 5 de octubre.

En esta acción, donde también participó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se aseguraron sustancias ilícitas, armas y granadas, así como cuatro vehículos, seis motocicletas, dos cuatrimotos y un inmueble. El valor estimado de estos bienes asciende a 8 millones 837 mil pesos.

Ambos detenidos fueron trasladados en un helicóptero naval de Tuxtepec, a la Base Aeronaval de Veracruz, para posteriormente ser llevados en avión a la Ciudad de México y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente.

Estas detenciones forman parte de los trabajos coordinados para detener a generadores de violencia y se suman a las de 16 integrantes de este grupo delictivo.

El Semáforo y Ana Gabriela “N”, presuntos integrantes de un grupo delictivo vinculado con secuestros y homicidios, en San Juan Bautista Tuxtepec Foto: Semar

Confirman muerte de “Chuy Peñuelas”

Por Fernando Dávila

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó en sus redes sociales la muerte de Jesús González Peñuelas, alias Chuy Peñuelas, identificado como uno de los operadores del Cártel de Guasave, durante un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en Sinaloa.

De acuerdo con la información difundida sobre los hechos, el despliegue se llevó a cabo en las inmediaciones de la colonia Alfredo V. Bonfil, donde personal naval fue agredido por integrantes de una célula criminal, por lo que repelió el ataque.

El enfrentamiento dejó un saldo de dos personas fallecidas, entre ellas González Peñuelas, quien era señalado como uno de los operadores de dicha organización criminal. Según la información disponible, el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información relacionada con él.

Como resultado de la intervención, los elementos de la Marina aseguraron cuatro vehículos con reporte de robo, tres armas largas, cargadores y municiones. Los indicios fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que realizará las investigaciones correspondientes.

En su comunicación pública, García Harfuch destacó la relevancia de las acciones coordinadas y de inteligencia entre las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, como parte de los esfuerzos para avanzar en la pacificación de Sinaloa.

El operativo se enmarca en las acciones de las autoridades federales para combatir a las organizaciones criminales que operan en la entidad. La información oficial sobre el caso será relevante para conocer los avances de las investigaciones y precisar las circunstancias del enfrentamiento.