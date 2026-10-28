Repuntan homicidios en Sinaloa; se replanteará la estrategia de seguridad

En Sinaloa se registró un incremento en el número de homicidios en las últimas semanas, por lo que el gabinete de seguridad se encuentra rediseñando la estrategia para esa entidad, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la rueda de prensa matutina, explicó que los secretarios del gabinete de seguridad han tenido que acudir personalmente a Sinaloa para abordar la redistribución de los elementos de las Fuerzas Armadas desplegados recientemente.

“Ha habido un incremento en homicidios en Sinaloa en los últimos dos meses y particularmente en las últimas semanas. Entonces, hay todo, los análisis de inteligencia de por qué ocurre esto, pero lo que nos interesa pues es proteger evidentemente a las y los sinaloenses.

“Ayer estuvo ahí el general secretario (Ricardo Trevilla), estuvo en Sinaloa, reuniéndose con los mandos militares y de la Guardia Nacional para evaluar el trabajo que se está haciendo, si es necesario reorientar algunos elementos de un lugar a otro”, expuso Sheinbaum.

La presidenta destacó que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, estuvo este miércoles en Sinaloa para entablar diálogo con autoridades locales y mantener la estrategia de combate a la delincuencia organizada.