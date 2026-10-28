Alertan en Hidalgo por venta de presunto sustituto de leche a solo $4 pesos

Productores del Valle de Tulancingo reportaron la comercialización de un producto que presuntamente se ofrece como sustituto de la leche a un precio de cuatro pesos, situación que llevó a autoridades de Hidalgo a solicitar la intervención de la Secretaría de Salud para analizar su composición y verificar sus características.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural estatal informó que recibió reportes del sector sobre la distribución de este artículo, cuya presentación aún no ha sido identificada con precisión, pues se desconoce si se comercializa en forma líquida o en polvo.

Uno de los aspectos que generó preocupación es su bajo precio, debido a que, de acuerdo con la dependencia, producir un litro de leche representa un costo de entre seis y ocho pesos. Esta diferencia motivó la solicitud de una revisión para determinar qué tipo de producto se ofrece al público, confirmó el secretario de Agricultura, Napoleón González Pérez.

El funcionario agregó que, tras los reportes, representantes del sector sostuvieron encuentros con autoridades agrícolas, que gestionaron la participación de la Secretaría de Salud para realizar las evaluaciones correspondientes.

Hasta ahora, no se han informado los resultados de los análisis ni se ha confirmado si el producto cumple con las disposiciones sanitarias y de calidad aplicables.

Las autoridades deberán determinar su composición y características antes de establecer si existe alguna irregularidad en su comercialización o un posible riesgo para los consumidores.