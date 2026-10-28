FINABIEN y el Museo del Telégrafo conmemoran sus aniversarios con billete de la Lotería Nacional

A través del Sorteo Mayor No. 4033, la Lotería Nacional celebró dos momentos clave para la historia y los servicios públicos del país: el cuarto aniversario de Financiera para el Bienestar (FINABIEN) y los 20 años del Museo del Telégrafo.

Durante el evento, la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, destacó que ambas conmemoraciones recuerdan que México tiene una gran historia que honrar y un futuro de bienestar que seguir construyendo. Señaló que mientras FINABIEN acerca oportunidades de inclusión financiera a las familias, el Museo del Telégrafo preserva la memoria de las comunicaciones que unieron a la nación. Asimismo, refirió que estos esfuerzos se alinean con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum de llevar el bienestar y el Humanismo Mexicano a todas las comunidades.

Por su parte, la titular de FINABIEN, Rocío Mejía Flores, agradeció la emisión de los billetes conmemorativos a la directora de la Lotería Nacional y resaltó la transformación del organismo desde 2022. Explicó que FINABIEN se ha consolidado como una institución clave para impulsar la inclusión financiera, el ahorro formal, los créditos a la palabra y el envío de remesas con las comisiones más bajas del mercado, tanto en efectivo como mediante la Tarjeta Finabien Paisano.

El acto contó también con la presencia de la directora de Administración y Finanzas de FINABIEN, Guadalupe Trinidad Reyes García.