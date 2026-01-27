Día del nutriólogo: bienestar en 49 pistaches

En el marco del Día Mundial del Nutriólogo, la Dra. Arely Vergara Castañeda comparte una guía práctica para integrar una porción diaria de 28 g (49 piezas de pistaches) como colación nutritiva, basada en evidencia científica sobre beneficios cardiovasculares y cognitivos dirigida a profesionales de la nutrición y consumidores en México.

Construye bienestar con un puñado de pistaches.

De ahí que estrategias enfocadas en la promoción del bienestar resulten fundamentales para impactar diferentes áreas, tanto a nivel individual como comunitario, lo que resultaría en personas con mayor creatividad, adaptabilidad, con una mejor salud mental y resiliencia ante situaciones del día a día, e incluso mayor longevidad.

En este sentido, a veces se pasan por alto recursos que se tienen al alcance para acercarse al bienestar, como los alimentos que se consumen, entre los que destacan las oleaginosas, comúnmente conocidas como frutos secos y que han sido parte de la dieta desde tiempos pasados.

En las últimas décadas, diversos estudios han concluido que un consumo de oleaginosas, como los pistaches, no solo es un gusto o cuestión de sabor, sino una estrategia inteligente para promover un estado de bienestar, al ser una fuente concentrada de nutrimentos que actúan en sinergia para proteger el corazón, nutrir el cerebro y, en general, mejorar la calidad de vida.

La relación más estudiada y contundente entre el consumo de pistaches y la salud es la que se establece con el sistema cardiovascular. Durante años, se les consideró alimentos con un buen aporte de energía por su contenido de grasas, sin embargo, la mayoría de las que presentan son ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, asociados a mantener las arterias flexibles y libres de la acumulación de placa ateroesclerótica, reduciendo el riesgo de enfermedad coronaria y otros eventos cardiovasculares de manera significativa.

En el mismo nivel de importancia se tiene una la relación del consumo de oleaginosas con el cuidado del cerebro, al ser una fuente de vitamina E, y otros antioxidantes, protege a las neuronas del estrés oxidativo, proceso de daño celular que se ha relacionado con el envejecimiento cerebral y enfermedades neurodegenerativas. Además, su aporte de magnesio, selenio y zinc, contribuye a una mejor función cognitiva, incluyendo la memoria y la velocidad de procesamiento, así como la función nerviosa y la regulación del estado de ánimo.

Se tiene presente que el acto de comer es una puerta hacia el bienestar, con un modesto tamaño, y con tan solo una porción diaria de 28 gramos, o 49 pistaches, su riqueza en ácidos grasos saludables, fibra, antioxidantes y minerales esenciales los convierte en aliados invaluables para una experiencia que va mucho más allá de simplemente nutrir el cuerpo.