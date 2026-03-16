Sheinbaum confía en “llegar a buen término" con EU en revisión del T-MEC

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno espera alcanzar un “muy buen término” en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), un proceso que inicia con conversaciones bilaterales entre los gobiernos de América del Norte para actualizar las reglas del comercio regional.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que México mantiene una relación de cooperación con Estados Unidos en distintos ámbitos, particularmente en seguridad y comercio, por lo que confía en que las negociaciones permitirán fortalecer el acuerdo comercial vigente.

Sheinbaum también indicó que su administración buscará el momento adecuado para sostener una reunión directa con el presidente estadounidense, Donald Trump, con el objetivo de abordar el futuro del tratado y las prioridades económicas de ambos países.

“Buscamos siempre una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y la tenemos en seguridad y comercio. Ahora inician estas conversaciones y esperamos llegar a muy buen término”, señaló la presidenta.

El T‑MEC entró en vigor en 2020 y sustituyó al histórico Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), acuerdo que durante más de dos décadas consolidó a América del Norte como uno de los bloques comerciales más grandes y dinámicos del mundo.

La revisión del tratado forma parte de los mecanismos previstos dentro del propio acuerdo para evaluar su funcionamiento y adaptar sus disposiciones a los cambios económicos globales.

Para México, el proceso tiene una importancia estratégica, ya que Estados Unidos y Canadá representan cerca del 63% del comercio total del país, lo que convierte a la región en el principal motor del intercambio económico mexicano.

México, principal socio comercial de Estados Unidos

En el contexto actual, México ha fortalecido su posición dentro del bloque regional al consolidarse como el principal socio comercial y exportador hacia el mercado estadounidense.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha señalado que el país debe adaptarse a los cambios del mercado estadounidense, considerado el mayor mercado de consumo del mundo, al tiempo que aprovecha las ventajas arancelarias que posee dentro del acuerdo comercial.

Según cifras oficiales, el intercambio comercial entre México y Estados Unidos supera los 800 mil millones de dólares anuales, una cifra que refleja el alto nivel de integración productiva entre ambas economías.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que México mantiene una relación de cooperación con Estados Unidos. Gabriel Monroy/Presidencia

Objetivos de México en la revisión del acuerdo

Entre las prioridades del gobierno mexicano durante esta primera ronda de conversaciones destaca la eliminación de aranceles al acero y al aluminio impuestos por Washington, así como la búsqueda de condiciones comerciales más favorables para la industria automotriz nacional.

La estrategia mexicana también contempla impulsar un esquema de arancel cero para vehículos fabricados en México, o al menos establecer condiciones equivalentes a las que Estados Unidos ha otorgado a otros socios comerciales como países de Europa y Asia.

Otro objetivo central será reducir la dependencia de insumos provenientes de Asia, con el fin de fortalecer la producción regional dentro de América del Norte.

Las autoridades mexicanas consideran que este enfoque permitirá reforzar las cadenas de suministro regionales, una prioridad creciente ante el contexto de tensiones geopolíticas y reconfiguración del comercio internacional.

Reglas de origen y cadenas de suministro

Durante la revisión del tratado, uno de los temas más relevantes será el fortalecimiento de las reglas de origen, un conjunto de normas que determina qué porcentaje de un producto debe fabricarse dentro de la región para beneficiarse de aranceles preferenciales.

El gobierno mexicano busca que estas reglas incentiven una mayor integración industrial en América del Norte, fomentando inversiones y producción dentro de los tres países miembros.

Analistas económicos consideran que esta revisión del acuerdo será crucial para definir la competitividad del bloque norteamericano frente a economías como China o la Unión Europea.

El inicio de las negociaciones genera expectativas y cautela en el sector empresarial, dado el peso que tiene el comercio con Estados Unidos y Canadá en la economía mexicana.

De acuerdo con datos oficiales, el comercio total de México con el mundo alcanza 836 mil 500 millones de dólares, de los cuales 802 mil millones corresponden al intercambio con Estados Unidos, lo que evidencia la fuerte dependencia económica entre ambos países.

En este contexto, la revisión del T-MEC se perfila como uno de los procesos comerciales más relevantes para el futuro económico de América del Norte, al definir las reglas que regirán la integración productiva y comercial en los próximos años.

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