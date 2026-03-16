Solicitud de López Obrador para apoyar a Cuba “estará fiscalizada”: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó el origen de la convocatoria de apoyo solidario al pueblo de Cuba promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, iniciativa que busca reunir recursos económicos para alimentos, medicinas y productos esenciales destinados a la población de la isla.

La aclaración de la mandataria se produjo luego de que en redes sociales surgieran críticas y cuestionamientos sobre la legalidad y supervisión de la cuenta bancaria utilizada para recibir donativos.

Durante su posicionamiento, Sheinbaum subrayó que la iniciativa no provino directamente del gobierno, sino que surgió de una propuesta impulsada por ciudadanos y figuras públicas que manifestaron su intención de brindar ayuda humanitaria a Cuba.

Iniciativa publicada en un desplegado

La presidenta explicó que el origen de la convocatoria se remonta a un desplegado publicado en un diario, firmado por diversas personalidades que hicieron un llamado público a respaldar económicamente al pueblo cubano.

Según detalló, los promotores de la iniciativa abrieron una cuenta bancaria en Banorte y solicitaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que la asociación civil responsable pudiera obtener el estatus de donataria autorizada, con el fin de recibir contribuciones de manera formal.

Sheinbaum enfatizó que se trata de una iniciativa social independiente, a la que posteriormente se sumó el llamado público del expresidente López Obrador.

Cuenta bancaria estará sujeta a regulación financiera

Ante las dudas planteadas en redes sociales sobre la transparencia del proceso, la mandataria mexicana aseguró que la cuenta bancaria utilizada para reunir los donativos está sujeta a la misma regulación que cualquier otra operación financiera en el país.

La presidenta explicó que todos los depósitos y movimientos bancarios deben cumplir con las normas fiscales y de supervisión vigentes, por lo que no existe ninguna excepción o trato especial para este mecanismo de recaudación.

Sheinbaum reiteró que el objetivo principal de la convocatoria es canalizar ayuda humanitaria para atender necesidades urgentes de la población cubana, especialmente en materia de medicamentos, alimentos y combustibles.

Cuba agradece el respaldo de México

Desde La Habana, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció públicamente el gesto del exmandatario mexicano.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario cubano expresó su reconocimiento a López Obrador por promover una colecta destinada a apoyar a la población de la isla en medio de las dificultades económicas que enfrenta el país.

“Gracias, querido hermano López Obrador”, escribió Díaz-Canel, quien también destacó la solidaridad histórica entre México y Cuba.

El presidente cubano afirmó que su gobierno no dejará de reconocer el apoyo y acompañamiento del pueblo mexicano, al que calificó como un gesto de fraternidad hacia la resistencia del pueblo cubano.

Embajador de Cuba en México reconoce gesto solidario

El embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, también expresó su agradecimiento por el respaldo manifestado por el expresidente mexicano.

El diplomático subrayó que el gesto representa un ejemplo de cooperación y solidaridad entre ambos países, relación que históricamente ha estado marcada por vínculos políticos, culturales y sociales profundos.

La colecta impulsada por López Obrador busca reunir recursos para la compra de petróleo, alimentos y medicamentos, insumos considerados prioritarios para aliviar las dificultades económicas que enfrenta la isla.

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