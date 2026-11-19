Vicente Jaimes Zagal, expresidente municipal de Tetipac, Guerrero, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fue detenido por personal del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional, como presunto responsable del delito de extorsión agravada, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

A Jaimes Zagal se le vincula como presunto integrante de “La Familia Michoacana”, grupo delictivo relacionado con el control de la comercialización de productos básicos y de construcción en el municipio de Tetipac.

La Defensa indicó que la detención del expresidente municipal morenista se realizó el 18 de noviembre, en el municipio de Pilcaya, Guerrero, en cumplimiento a una orden de aprehensión girada por un Juez de Control de la entidad.

Las imputaciones establecen que Jaimes Zagal está vinculado al delito de extorsión agravada, por hechos ocurridos el 27 de junio de 2026, cuando presuntamente amenazó a trabajadores de una empresa refresquera.

Las acusaciones establecen que el sospechoso exigió que la distribución de sus productos, en el municipio de Tetipac, se realizara exclusivamente a través de él, bajo la amenaza de causar daños a las unidades de reparto y a su personal.

Jaimes Zagal se desempeñó como presidente municipal de ese municipio en el periodo 2018-2021.

La Defensa indicó que el detenido fue puesto a disposición del Juez de Control en el estado de Guerrero, para continuar con el proceso en su contra, tras cumplimentarse la orden de captura.