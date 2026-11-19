Heriberto 'N', alias Beto Zacualpan, presunto integrante del grupo delictivo Los Rusos, generador de violencia en la Costa Chica de Guerrero, y señalado como presunto responsable del homicidio del líder del pueblo amuzgo, Remigio de la Cruz López, ocurrido el 1 de enero de 2023, fue detenido por elementos del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que la captura de Beto Zacualpan se realizó el pasado 18 de noviembre, en coordinación con la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, en cumplimiento a una orden de aprehensión, en el municipio de Ometepec.

De acuerdo con los reportes, a Heriberto 'N' se le detuvo en posesión de armamento, municiones y droga.

Las investigaciones establecen que Beto Zacualpan, como presunto integrante de 'Los Rusos', es generador de violencia en la Costa Chica de Guerrero, y se le señala como responsable de homicidio calificado en contra del dirigente del pueblo amuzgo, De la Cruz López, cometido el 1 de enero de 2023, en la localidad de Zacualpan, municipio de Ometepec.

De la Cruz López fue un dirigente indígena, dedicado a actividades de catequista y promotor comunitario; y como integrante de la Coordinadora Nacional de la Nación Amuzga se dedicó a impulsar el Plan de Justicia y Desarrollo para la Nación Amuzga, hasta que fue asesinado, a los 48 años.

La Defensa indicó que Beto Zacualpan, y lo asegurado, fue puesto a disposición del Juez de Control en el estado de Guerrero, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica conforme a derecho.