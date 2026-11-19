Detienen a integrante de Los Rusos y presunto asesino de líder amuzgo en Guerrero
Heriberto 'N' fue capturado por el Ejército; es identificado como generador de violencia en la Costa Chica de Guerrero.
Heriberto 'N', alias Beto Zacualpan, presunto integrante del grupo delictivo Los Rusos, generador de violencia en la Costa Chica de Guerrero, y señalado como presunto responsable del homicidio del líder del pueblo amuzgo, Remigio de la Cruz López, ocurrido el 1 de enero de 2023, fue detenido por elementos del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que la captura de Beto Zacualpan se realizó el pasado 18 de noviembre, en coordinación con la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, en cumplimiento a una orden de aprehensión, en el municipio de Ometepec.
De acuerdo con los reportes, a Heriberto 'N' se le detuvo en posesión de armamento, municiones y droga.
Las investigaciones establecen que Beto Zacualpan, como presunto integrante de 'Los Rusos', es generador de violencia en la Costa Chica de Guerrero, y se le señala como responsable de homicidio calificado en contra del dirigente del pueblo amuzgo, De la Cruz López, cometido el 1 de enero de 2023, en la localidad de Zacualpan, municipio de Ometepec.
De la Cruz López fue un dirigente indígena, dedicado a actividades de catequista y promotor comunitario; y como integrante de la Coordinadora Nacional de la Nación Amuzga se dedicó a impulsar el Plan de Justicia y Desarrollo para la Nación Amuzga, hasta que fue asesinado, a los 48 años.
La Defensa indicó que Beto Zacualpan, y lo asegurado, fue puesto a disposición del Juez de Control en el estado de Guerrero, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica conforme a derecho.