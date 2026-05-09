“Métase, doña”: Tornado sorprende a habitantes de Cuyoaco, Puebla | VIDEO

Habitantes de Cuyoaco, municipio enclavado en la zona de los Valles Centrales de Puebla, fueron sorprendidos por un tornado de varios metros de altura, seguido de una intensa granizada que transformó el paisaje en cuestión de minutos.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo un remolino de tierra levantó polvo y suelo en cuestión de minutos, avanzando con fuerza por varios kilómetros. Las imágenes, similares a las que suelen registrarse en las planicies de Estados Unidos aunque en menor escala, captaron el momento en que el tornado cruzó la autopista 129D (Amozoc-Virreyes) y la carretera federal a Teziutlán, obligando a los automovilistas a detener su marcha para evitar riesgos.

En una de las grabaciones se escucha a un vecino alertar: “¡Métase usté’ porque ahí viene un tornado muy feo, doña!”, mientras otros corren hacia la calle para observar el fenómeno natural desde un taller mecánico.

La granizada posterior

Minutos después del paso del tornado, lo que parecía una tormenta común se convirtió en un aguacero con granizo de gran tamaño. Los bloques de hielo alcanzaron dimensiones comparables a pelotas de ping-pong, provocando daños en techos de viviendas y afectaciones en cultivos de hortalizas.

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos (zona Teziutlán) desplegó recorridos de supervisión para brindar asistencia a la población y evaluar los daños. Aunque no se reportaron personas lesionadas ni desaparecidas, las afectaciones materiales fueron evidentes en varias casas y parcelas.

Protocolos de emergencia

Ante la magnitud del fenómeno, los gobiernos estatal y municipal activaron los protocolos de emergencia. Se atendieron viviendas con láminas desprendidas y se documentaron pérdidas en cultivos, lo que representa un golpe económico para las familias campesinas de la región.

Expertos señalan que los torbellinos son relativamente comunes en esta zona de Puebla durante el primer semestre del año, debido a las características geográficas de los Valles Centrales. Se trata de áreas planas donde el aire corre a gran velocidad, lo que facilita la formación de remolinos. A ello se suman las lluvias constantes por la cercanía con las sierras Norte y Nororiental, así como la influencia del volcán Citlaltépetl, que contribuye a la inestabilidad atmosférica.