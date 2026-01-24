Detienen a tres jóvenes por labores de halconeo en Nuevo León

Por presuntamente realizar labores de halconeo para la delincuencia organizada, tres jóvenes fueron detenidos en dos operativos distintos en Guadalupe, Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento informó de las detenciones que se ejecutaron el viernes.

El primero de los hechos se registró en la colonia Valles de Guadalupe en el cruce de Laguna de Término e Islas de Cedros cuando los uniformados realizaban recorridos de disuasión delictiva y se percataron que un joven entregaba mercancía a otro.

A los hombres se les decomisaron 75 dosis de narcóticos, entre ellos, 50 dosis de marihuana, 25 dosis de cristal y una báscula digital.

Aseguramiento en Nuevo León. Especial

Presuntos ‘halcones’ identificados

Los sospechosos fueron identificados como: Lyan Jeremy, de 19 años, originario de la Ciudad de México, y Diego Alejandro, de 19 años, originario de Nuevo León.

Los dos considerados objetivos prioritarios al presuntamente participar en hechos violentos recientes", indicó la autoridad guadalupense.

Agregó que los dos hombres son señalados como presuntos integrantes de una red de halconeo que colabora para un grupo de la delincuencia organizada con presencia nacional.

Al abordarlos, intentaron agredir a los oficiales; sin embargo, fueron controlados y detenidos.

Captura de Manuel, alias ‘Delfín’

Detenido en Nuevo León. Especial

El otro caso se registró en la colonia Valles del Sol en donde fue detenido Nelson Manuel, de 19 años, alias "Delfín", quien es señalado como colaborador de un grupo delictivo de presencia nacional.

Presuntamente, las funciones del ahora detenido, consistían en reportar mediante mensajes y fotografías, los movimientos de las autoridades de los tres niveles de gobierno", precisó la autoridad.

Al momento de su captura, al joven se le decomisaron: 15 dosis de marihuana, 15 dosis de cristal y una báscula gramera.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud.

*mvg*