Detienen a sujeto que amenazaba a su pareja con pistolas y cuchillos

Acusado de los delitos de violencia familiar y amenazas, un habitante del municipio de San Pedro Garza García fue detenido mediante una orden de aprehensión ejecutada tras un cateo a su domicilio, en Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó del cumplimiento a la orden de cateo con resultado positivo para cumplimiento de orden de aprehensión.

Héctor “N”, de 51 años, habría cometido los delitos por los cuales se le acusa entre los años 2019 y 2025 contra una mujer adulta de identidad protegida con la cual vivió en unión libre, así como sus hijos, menores de edad.

Sujeto detenido por amenazar a su pareja en Nuevo León Foto: Especial

Para amenazarlos usaba pistolas y cuchillos que tenía en su poder en la vivienda que habitaban en la calle Privada Cedros, en la colonia Santa Engracia, en el ayuntamiento de San Pedro Garza García.

Tras el cateo, como evidencia se aseguró un arma larga equipada con mira telescópica.

El detenido quedó internado en un Centro de Reinserción Social, a disposición de un juez de control y de juicio oral penal del estado de Nuevo León.

Arma decomisada a sujeto que amenazaba a su pareja en Nuevo León Foto: Especial

jcp