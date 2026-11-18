La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó una orden de aprehensión contra un hombre identificado como G.C.T.J., por su probable responsabilidad en el delito de lesiones, derivado del atropellamiento de una abuelita en el municipio de Huajuapan de León, en la región Mixteca.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los hechos ocurrieron la tarde del 9 de noviembre, cuando la víctima caminaba sobre la avenida Ermita, en la colonia Reforma, y fue atropellada por un vehículo de motor del servicio de transporte de pasajeros.

Debido al impacto, la unidad pasó sobre sus piernas, provocándole lesiones.

Tras el incidente, la mujer quedó tendida sobre el pavimento sin recibir auxilio, mientras el vehículo involucrado se retiró del lugar.

Al tomar conocimiento de lo ocurrido, la Fiscalía de Oaxaca inició las investigaciones correspondientes, las cuales permitieron reunir los datos de prueba necesarios para solicitar y obtener de un juez la orden de aprehensión, posteriormente ejecutada mediante un operativo policial.

Tras su detención, G.C.T.J. quedó a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, que continuará con las diligencias legales para determinar su situación jurídica.