Detienen a Stephanie por la desaparición y muerte de su novio

Una mujer de 33 años de edad fue detenida en Monterrey, Nuevo León, por presuntamente estar relacionado con la desaparición y posterior muerte de su novio.

La detención de la mujer identificada como Stephanie “N” tuvo lugar este martes 14 de julio y fue realizada a cargo de personal de la Agencia Estatal de Investigaciones en colaboración con autoridades del Estado de México, de acuerdo a ABC Noticias.

De acuerdo con el reporte emitido por las autoridades, fue el 6 de febrero de 2006 cuando se denunció la desaparición de Diego “N”, quien fuera pareja sentimental de Stephanie “N” y quien fue visto por última vez el 2 de febrero del presente año.

Tras reportarse su desaparición, las autoridades localizaron su cuerpo sin vida el 18 de febrero.

Los restos de Diego, de 31 años de edad, fueron encontrados en un terreno baldío ubicado en la colonia Valle Santa Isabel en el municipio de Juárez, Nuevo León.

A partir de ahí, las autoridades emprendieron una investigación y este martes consolidaron la detención de Stephanie “N” para deslindar responsabilidad sobre lo sucedido con su pareja.

Las autoridades le establecieron a Stephanie “N” los delitos de homicidio calificado y delitos vinculados con la desaparición de personas.

Stephanie “N” fue internada en un Centro de Reinserción Social Femenil Estatal, donde quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León.

La Fiscalía de Nuevo León informó que al momento de su detención Stephanie “N” se encontraba acompañada de su hija, una adolescente de 16 años, quien fue resguardada por el personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y que quedará a disposición de la Fiscalía Especializada en Adolescentes, donde se va a determinar su situación jurídica.