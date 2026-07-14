"Busquemos la reconciliación": concluye primer periodo de sesiones en la SCJN

Con un llamado a la reconciliación entre sus integrantes, por parte del ministro Giovanni Azael Figueroa, este martes concluyó el primer periodo ordinario de sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A lo largo del periodo, durante las discusiones de los diferentes asuntos, fueron claras las diferencias y confrontaciones entre los integrantes del Máximo Tribunal, principalmente entre el ministro Figueroa y la ministra Lenia Batres Guadarrama.

“Un juez constitucional debe tener la madurez de separar el calor que surge del debate y, si ha habido un agravio, busquemos la reconciliación. Ello no implica borrar el pasado; esa es una idea cómoda de que las cosas no han pasado, pero lo acontecido cimienta un trecho hacia un mejor futuro y entendimiento”, afirmó el ministro Figueroa Mejía.

Construcción

En su mensaje, el presidente del Máximo Tribunal, ministro Hugo Aguilar Ortiz, luego de agradecer a los trabajadores de apoyo de la Corte, afirmó que está en construcción un nuevo modelo de justicia.

“Al pueblo de México decirle que está en construcción un sistema de justicia real y verdadero, un sistema de justicia abierto y de cara al pueblo. Hoy cerramos un periodo de sesiones, pero los trabajos continúan.

“Estamos convencidos y ven ustedes el compromiso de cada uno de los ministros y ministras para alcanzar la transformación del sistema de justicia de nuestro país y, en particular, de esta SCJN”, dijo el ministro presidente Aguilar Ortiz.

El ministro Irving Espinosa Betanzo comentó que, a pesar de la diferencia de criterios y las discusiones en las sesiones del Pleno, ha prevalecido el respeto entre sus integrantes.

“Tener la oportunidad de tener discusiones en las que, a pesar de las diferencias de opinión que pudiéramos llegar a tener, siempre ha sido con respeto y eso lo celebro.

“Siempre en un órgano colegiado es natural el disenso; lo que no necesariamente, en ocasiones, llega a ocurrir es el respeto, pero en este caso así ha sido”, afirmó el ministro Espinosa.

La ministra Loretta Ortiz Ahlf señaló que, en comparación con la pasada integración de la Corte, en la que ella también participó, en este caso el trabajo va en aumento.

“Yo, que tengo la comparación de la anterior integración y esta, el esfuerzo que hemos realizado ha sido titánico. Titánico en todos los órdenes, desde las sesiones, que son más largas, hasta el estudio de los asuntos, en fin.

“Ahorita estamos viendo lo que antes veíamos en salas y en Pleno; ha sido un esfuerzo titánico”, reiteró la ministra Ortiz Ahlf.

El segundo periodo ordinario de sesiones del Pleno de la SCJN comenzará el próximo lunes 3 de agosto del presente año.