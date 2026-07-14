Integrantes de la SCJN y del INE analizan estrategias conjuntas

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministro Hugo Aguilar Ortiz, encabezó este martes una reunión de trabajo con cinco de sus colegas y 10 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), en la que se abordaron estrategias para trabajar en conjunto.

Fuentes del Máximo Tribunal indicaron que a la reunión, consistente en un desayuno, no acudió la presidenta del INE, consejera presidenta Guadalupe Taddei, canceló su asistencia, de último momento, argumentando motivos personales.

Se indicó que, entre los puntos principales del encuentro, se analizó la realización de un convenio de colaboración en materia de investigación, académica y especializaciones, entre otros puntos.

Acompañaron al ministro presidente de la SCJN, Aguilar Ortiz, las ministras Loretta Ortiz Ahlf, Sara Irene Herrerías Guerra, Lenia Batres Guadarrama y su colega Irving Espinosa Betanzo.

Corte revisará personalidad jurídica de abejas y cenotes

De manera inédita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará si se otorga personalidad jurídica a las abejas del municipio de Hopelchén, Campeche, y a la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes, del pueblo maya de Homún, Yucatán.

En la sesión de este jueves se resolvió a favor la Solicitud de la Facultad de Atracción (SEFA) 224/2026, promovido por las comunidades mayas del Hopelchén, Campeche, en la que se solicita que las abejas meliponas sean reconocidas como sujetos de derechos, afectadas por el uso de plaguicidas, entre ellos fipronil y diversos neonicotinoides.

En la petición se plantea que esta especie forma parte de un patrimonio biocultural construido durante siglos, con lo que se ha integrado una apicultura tradicional; pero también se interviene en la alimentación, las prácticas rituales, el conocimiento ecológico y la identidad cultural de las comunidades mayas.

Permitiría sentar un criterio que reconozca a la abeja melipona estrechamente vinculada a la identidad económica y cultural de las comunidades mayas del municipio de Hopelchén como Sujetos de Derecho o elemento jurídico de protección mediante la protección integral de los pueblos indígenas que han mantenido una relación histórica con esta especie”, consideró el ministro Arístides Rodrigo Guerrero.

Cerdos y cenotes

También se resolvió la SEFA 223/2026 en donde los pueblos mayas de Homún solicitaron que se reconozca la personalidad jurídica de los cenotes integrados en la Reserva Geohidrológica.

Alrededor de esta reserva operan alrededor de 352 granjas porcícolas, las que ponen en riesgo la calidad del agua, la biodiversidad y el equilibrio ecológico.

También se ejercerá la atracción, de la solicitud 224/2026 para conocer de un amparo para analizar la compatibilidad de la expansión de la industria porcícola en la zona de la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes de Homún.

Las comunidades mayas de la zona, desde 2018, obtuvieron la suspensión de operaciones de la megagranja porcícola PAPO (Producción Alimentaria Porcícola).

La atracción de este asunto permitirá a los integrantes del Pleno de la Corte analizar si la autorización, instalación y operación de una megagranja porcícola dentro del Anillo de Cenotes, vulnera los derechos humanos al agua, al medio ambiente sano, a la salud, a la identidad cultural, a la libre determinación del pueblo maya.