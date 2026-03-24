Detienen a secretario de Seguridad de Matehuala; lo indagan por secuestro de los 7 trabajadores

Un operativo policiaco especial se desplegó este martes en el municipio de Matehuala, en San Luis Potosí, para capturar a Jorge “N”, comandante de la Dirección de Seguridad Pública municipal.

La captura fue revelada por agentes quienes participaron en el operativo, el sistema nacional de detenciones confirmó el hecho mediante ficha, donde refiere que el hecho se realizó en la vía pública en las calles de la colonia Santa Martha.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado de manera oficial la causa de la detención, por lo que se desconoce los delitos que se le imputan al mando policiaco.

Fuentes de seguridad pública revelaron que esta captura está relacionada con las investigaciones tras la liberación de siete personas, trabajadores de la construcción, entre ellos electricistas, quienes fueron reportados como desaparecidos el pasado sábado y liberados por sus captores ayer lunes, luego de desplegarse un operativo de más de 600 militares y policías, lo que habría obligado a sus captures a dejarlos en libertad.

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vjcm