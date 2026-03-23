Hallan a los 7 electricistas que fueron reportados como desaparecidos en San Luis Potosí

Los siete electricistas que fueron reportados como desaparecidos en San Luis Potosí ya fueron localizados y actualmente se encuentran en las instalaciones de la Fiscalía General del estado, informó el gobierno municipal de Matehuala.

"El gobierno municipal reconoce la coordinación entre instancias de seguridad y procuración de justicia que permitió su localización, y reitera su compromiso de seguir trabajando por la tranquilidad de las familias matehualenses", indicó el gobierno de Matehuala en un breve comunicado.

Al respecto, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona aseguró que los siete trabajadores que habían sido reportados como desaparecidos en Matehuala se encuentran sanos y salvos. "En San Luis Potosí no bajamos la guardia: seguimos trabajando todos los días por su seguridad", puntualizó en su cuenta de X, antes Twitter.

Hasta ahora, las autoridades no han dado más detalles acerca del lugar en el que fueron localizados los siete trabajadores. Previo a la localización, se activó un operativo coordinado de búsqueda con la participación de la Guardia Civil Estatal, el Ejército mexicano y la Guardia Nacional.

Despliegan operativo en límites con NL

En la zona del Altiplano potosino y en los límites con Nuevo León se desplegaron tres helicópteros para rastreo aéreo, así como vehículos todo terreno y patrullas en tierra. Agentes quienes participaron en el operativo refieren que en estas labores fueron integrados por 620 elementos entre soldados y policías estatales y federales.

La empresa independiente que contrató a los trabajadores se denomina Galmar, que ofrece servicios de la construcción y electricidad. De acuerdo con las fichas de búsqueda emitidas por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, los siete hombres, quienes son originarios del municipio de Cárdenas fueron vistos por última vez la mañana del sábado 21 de marzo en el kilómetro 8 de la carretera federal 57, en Matehuala, cuando informaron a sus familias que ya regresaban a casa tras concluir su jornada laboral.

Hasta el momento, la Fiscalía de San Luis Potosí no ha revelado detalles sobre la localización de las personas ni de las líneas de investigación iniciales y reservó información respecto a la hipótesis de un posible reclutamiento forzado por grupos criminales, relacionado con su oficio, argumentando el sigilo de la carpeta de investigación.

Trabajadores que fueron reportados como desaparecidos

Los siete trabajadores, que pertenecen al ramo de la construcción y de la electricidad, y por quienes se activaron fichas de búsqueda tras ser reportados como desaparecidos son:

Ángel Daniel Pérez López

Miguel Ángel Pérez Olivo

Jaciel Zapata García

Omar Godoy Galván

Said Hernán Olvera

Celso López González

Macario Torres Castillo

vjcm