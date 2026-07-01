Detienen a secretaria del PVEM en Hidalgo por escandalizar y echar bala

La dirigencia estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Hidalgo informó la separación temporal de Fátima "N" de su cargo como secretaria de Vinculación Ciudadana, luego de su detención por autoridades federales tras un incidente ocurrido durante la feria semanal ganadera del municipio de Tetepango.

De acuerdo con la información disponible, la mujer fue detenida la tarde del pasado lunes y puesta a disposición del Ministerio Público Federal con sede en Tula de Allende, donde se determinará su situación jurídica.

La investigación deriva de su presunta participación en detonaciones de arma de fuego cuando presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Mediante un comunicado, el Comité Ejecutivo Estatal del PVEM señaló que la medida fue tomada con el propósito de preservar la integridad institucional del partido y mantener la confianza de la ciudadanía, mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes.

El instituto político reiteró su respeto al Estado de Derecho, al debido proceso y a la actuación de las autoridades competentes, además de precisar que los hechos atribuidos a la exfuncionaria corresponden al ámbito personal y no representan los principios ni la forma de actuar del partido.

Finalmente, el PVEM Hidalgo aseguró que continuará desempeñando sus actividades con responsabilidad y transparencia, al tiempo que refrendó su compromiso con la legalidad y con la ciudadanía hidalguense.