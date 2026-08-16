Cae en Hidalgo joven buscado en Oaxaca; viajaba con menor reportada como desaparecida

Un joven de 19 años, requerido por autoridades de Oaxaca por una orden de aprehensión relacionada con el delito de privación ilegal de la libertad, fue detenido en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo.

La captura se concretó luego de que corporaciones de ambas entidades intercambiaran información sobre el paradero del joven, originario de Santa Catarina Juquila.

Policías estatales y municipales lo ubicaron cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta por calles de la zona centro de Tula.

Durante la intervención también fue localizada una menor de edad que contaba con una ficha de búsqueda vigente.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias en las que la adolescente fue encontrada ni sobre la relación que mantenía con el detenido.

Tras la intervención, ambos fueron trasladados a instalaciones de seguridad mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Posteriormente, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones de Oaxaca arribaron a Hidalgo para hacerse cargo del joven y de la menor y trasladarlos a dicha entidad.

El detenido quedó sujeto a las autoridades ministeriales de Oaxaca para continuar con el procedimiento derivado de la orden judicial, mientras que en el caso de la menor se activaron los protocolos correspondientes tras su localización.