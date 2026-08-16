Concluye segundo día de la feria "Regreso a Clases" de Profeco 

Derek Leonardo tiene 10 años y llegó a la Feria de Regreso a Clases con una misión muy concreta: llenar su mochila para volver a la escuela el 31 de agosto.

Su papá, Sergio Vite, aprovechó los 2 mil 500 pesos que recibió su hijo mediante la beca Rita Cetina para comprar los útiles y el uniforme.

“Ya lleva toda su mochila equipada”, contó Sergio, quien aseguró que antes de comprar compararon precios y encontraron opciones que les parecieron convenientes en la feria organizada por la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Derek, mientras tanto, mostró orgulloso su mochila repleta de artículos.

A unos pasos, Alan Osvaldo Maldonado Zúñiga, también de 10 años, buscaba útiles, lápices, cuadernos, mochila y zapatos.

Su padre, Sergio Maldonado, destacó que uno de los atractivos de la feria fue precisamente poder comparar precio, calidad y utilidad.

Incluso, dijo, antes de acudir había revisado precios en la calle de Mesones, en el Centro Histórico, y encontró algunos productos más caros que los ofrecidos en la feria.

“Estamos comparando precio, calidad y sobre todo utilidad”, explicó.

Para Iris Leal, la comparación también es una necesidad familiar.

Tiene seis hijos y cuatro de ellos estudian en escuelas privadas: dos en preescolar y dos en primaria.

Aunque sus hijos no son beneficiarios de la beca Rita Cetina, acudió a la feria para encontrar ropa y útiles que ayudaran a cuidar la economía de su hogar.

“Si son bastantes niños, sí buscamos algo que nos pueda servir para la economía familiar”, dijo.

Además del precio, buscó calidad y seguridad en los productos.

La feria reunió a proveedores de uniformes, mochilas, calzado, papelería, libros y otros artículos para el regreso a clases.

De acuerdo con la información de Profeco, los descuentos ofrecidos fueron de entre 10 y 50 por ciento.

El procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante, explicó que las Ferias de Regreso a Clases tienen alrededor de 15 años de historia y que este año se organizaron 55 en distintas entidades del país, desde finales de julio y hasta después del inicio del ciclo escolar.

La estrategia busca concentrar en un mismo espacio productos necesarios para el regreso a clases y ofrecer precios competitivos.

Según Escalante, entrevistado por Imagen en los pasillos de la feria, los expositores participaron gratuitamente y, como condición, se les solicitó ofrecer precios preferenciales, con descuentos de al menos 10 por ciento.

Además, Profeco mantiene un operativo de vigilancia en papelerías, tiendas de ropa y otros establecimientos, así como un monitoreo de precios que puede consultarse en su plataforma “Quién es Quién en los Precios”.

La feria de la Ciudad de México se realizó el 15 y 16 de agosto en Expo Reforma, pero las familias de otras entidades todavía pueden consultar las fechas y ubicaciones de las siguientes Ferias de Regreso a Clases en el micrositio de Profeco.