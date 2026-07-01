¡Otra vez! Conductor enloquece y atropella a aficionados ahora en Hidalgo

Al menos dos personas resultaron lesionadas durante un atropellamiento múltiple ocurrido la madrugada de este miércoles, mientras se realizaban festejos por la victoria de la Selección Mexicana en el fraccionamiento Viñedos, municipio de Zempoala, en la zona metropolitana de Pachuca.

De acuerdo con los primeros reportes, un vehículo embistió a un grupo de personas que celebraba en la vía pública. Como resultado, una mujer y su hijo sufrieron lesiones, por lo que fueron atendidos por cuerpos de emergencia y trasladados para recibir atención médica.

Tras el incidente, el conductor fue retenido por varios de los presentes, quienes presuntamente lo agredieron físicamente y causaron daños al automóvil antes de la llegada de elementos de seguridad pública.

Reproducir Conductor enloquece y atropella a aficionados ahora en Hidalgo

Policías municipales y estatales intervinieron para controlar la situación y aseguraron al presunto responsable, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que inició la carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

El caso se suma a otros incidentes registrados en distintas entidades del país durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana, donde las celebraciones derivaron en hechos de violencia y accidentes que requirieron la intervención de las autoridades.