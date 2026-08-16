Línea 3 del Mexicable en Naucalpan: ¿cuándo abrirá y cuáles serán sus estaciones?

La nueva línea registra un avance de 71.4 por ciento y se prevé que la obra concluya a finales de 2026. El proyecto tendrá 9.5 kilómetros de longitud y beneficiará a más de 700 mil habitantes.

La Línea 3 del Mexicable, que se construye en el municipio de Naucalpan, avanza en su proceso de construcción y se prevé que la obra quede concluida a finales de este año.

El proyecto, considerado uno de los principales planes de movilidad del Gobierno del Estado de México, registra actualmente un avance de 71.4 por ciento. De acuerdo con la información disponible, ya fueron instaladas 47 de las 62 torres metálicas que sostendrán el sistema de cableado.

La nueva línea tendrá una longitud de 9.5 kilómetros y contará con 278 cabinas, con capacidad para transportar a más de 40 mil usuarios al día. Se estima que el sistema permitirá reducir hasta 30 minutos los tiempos de traslado de quienes viven en esta zona del Valle de México.

Estas serán las estaciones de la Línea 3

El nuevo sistema de transporte contará con 11 estaciones, que conectarán distintos puntos de Naucalpan y permitirán a los usuarios acceder a otros medios de transporte.

Las estaciones serán:

Mexipuerto Cuatro Caminos

Alce Blanco

Lázaro Cárdenas

El Molinito

San Antonio Zomeyucan

Centenario

La Tolva

Parque La Hormiga

Izcalli Chamapa

Benito Juárez

Lomas del Cadete

¿A quién beneficiará?

La Línea 3 del Mexicable beneficiará directamente a más de 700 mil habitantes de diversas colonias de Naucalpan, entre ellas Lázaro Cárdenas, San Antonio Zomeyucan, El Molinito, El Capulín Soledad, San José de los Leones, Mártires del Río Blanco, Benito Juárez, Lomas del Cadete e Izcalli Chamapa.

Con esta nueva alternativa de transporte, los habitantes de estas zonas podrán contar con una opción más rápida para desplazarse hacia distintos puntos del Valle de México, particularmente en una región donde los tiempos de traslado suelen ser prolongados.

¿Cuándo abrirá?

Aunque el proyecto todavía se encuentra en construcción, con un avance reportado de 71.4 por ciento, la previsión es que los trabajos concluyan a finales de 2026. La fecha exacta de inicio de operaciones dependerá de la terminación de la obra y de las pruebas necesarias antes de su puesta en servicio.

Con la Línea 3, Naucalpan sumará una nueva alternativa de movilidad mediante transporte por cable, con la expectativa de mejorar los traslados de miles de personas y reducir hasta media hora los recorridos diarios.