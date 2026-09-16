Detienen a presuntos asesinos del ‘Piturris’, creador de contenido ejecutado en Sonora

La Fiscalía General de Justicia de Sonora señaló que resolvió el crimen del creador de contenido José Luis, apodado “Piturris”, de 37 años, asesinado mientras despachaba en una taquería en la colonia Reforma de Ciudad Obregón.

La agencia ministerial afirmó que el móvil fue una disputa por narcomenudeo e identificó al sospechoso detenido como Felipe Alberto “N”, de 21 años, junto a un cómplice.

La detención de los sospechosos fue concretada por oficiales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal el pasado 14 de septiembre en la colonia Zona Norte de Ciudad Obregón, luego de una persecución sobre la calle Cananea a un vehículo BMW color gris involucrado en el ataque, misma que culminó cuando los sospechosos colisionaron contra un automóvil particular y una vivienda.

Las investigaciones ministeriales y el señalamiento directo de por lo menos tres testigos presenciales permiten establecer la participación de Felipe Alberto “N”, uno de los detenidos, en los hechos violentos que derivaron en la muerte de José Luis “N”, de 37 años.

El dictamen pericial de balística forense determinó que el arma corta marca SIG SAUER calibre .40 mm asegurada a los detenidos, fue la utilizada para privar de la vida a la víctima, comprobándose además que esa misma pistola fue empleada un día antes, el 9 de septiembre, en un hecho de homicidio ocurrido en la comunidad de El Conti, en la comisaría de Cócorit.

La investigación del Ministerio Público incluyó el vínculo cercano de la víctima, José Luis “N”, con un pariente político, dedicado a la interpretación y composición musical, relacionadas con canciones dedicadas a integrantes de un grupo delictivo, también se revisaron los antecedentes de dicho familiar en Estados Unidos de América, donde estuvo preso por posesión de drogas y el cual actualmente está libre en México.

Durante el operativo de detención se les aseguró además un arma larga de fuego calibre 7.62x39 mm, cartuchos útiles, envoltorios con metanfetamina y marihuana, además de los teléfonos celulares de los imputados.

Ambos sujetos quedarán a disposición de las autoridades judiciales.

De igual forma se realizan las acciones pertinentes para su proceso por el delito del homicidio cometido en agravio de José Luis “N”, además de otros hechos en los que están involucrados, lo cual se informará conforme los tiempos procesales lo permitan.