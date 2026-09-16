Amarran a familia y les roban 600 mil pesos en su propia casa

Una familia fue víctima de un robo con violencia al interior de su vivienda en la colonia Bosque Real en Apodaca, Nuevo León, donde cuatro hombres ingresaron al inmueble y presuntamente se apoderaron de dinero y diversos objetos de valor, con un monto estimado de 600 mil pesos.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 06:44 horas de este miércoles 16 de septiembre, en una casa ubicada sobre la calle Jarilla, número 504, cerca del cruce con Chanis.

Según el reporte, una mujer que habitaba el domicilio se encontraba en el interior y estaba a punto de salir cuando escuchó ruidos en el exterior.

Al observar hacia afuera, se percató de un vehículo que aparentemente era una camioneta Voyager verde, estacionándose frente a la vivienda.

Minutos después, la mujer volvió a escuchar ruidos, ahora dentro de la casa, y observó a cuatro hombres en el inmueble.

De acuerdo con los primeros datos, uno de ellos portaba un arma de fuego, mientras que los otros llevaban cuchillos.

Los sujetos habrían sometido a los integrantes de la familia, quienes se encontraban descansando.

De acuerdo a ABC Noticias, las víctimas fueron amarradas de pies y manos y llevadas a una habitación mientras los presuntos responsables continuaban con el robo.

Entre los artículos sustraídos se encontrarían dinero en efectivo, joyería, perfumes, celulares, ropa y otros objetos de valor.

El monto total fue estimado de manera preliminar en aproximadamente 600 mil pesos, aunque las autoridades no han detallado oficialmente el inventario de lo robado.

Tras el reporte, elementos de la Policía de Apodaca y agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron al lugar para iniciar las indagatorias.

También se reportó la presencia de personal de Servicios Periciales para el levantamiento de evidencias.

En el sitio se observaron daños en la puerta principal del domicilio, que presuntamente habría sido forzada para ingresar.

Los investigadores también revisarían posibles cámaras de seguridad en la zona para establecer la ruta de llegada y huida de los responsables.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.

La investigación continúa para esclarecer cómo ocurrió el asalto e identificar a los hombres que ingresaron a la vivienda.