Detienen a presunto asesino del regidor Gabriel Rivas en Cuernavaca

Un hombre identificado como Ricardo Alejandro “N” fue detenido por su presunta participación en el asesinato del regidor Gabriel Rivas Ríos, ocurrido en el municipio de Cuernavaca, Morelos.

La captura se realizó durante un operativo de investigación encabezado por la Fiscalía General del Estado de Morelos.

El despliegue tuvo lugar el pasado domingo en la colonia Vicente Estrada Cajigal, sobre la calle Bugambilias, donde las autoridades también realizaron un cateo en un inmueble en el que fueron localizados un arma de fuego y una motocicleta, los cuales quedaron bajo investigación para determinar si tienen relación con el homicidio.

Tras su detención, Ricardo Alejandro “N” fue trasladado al penal de Atlacholoaya, donde quedó a disposición de un juez y deberá comparecer en audiencia inicial para que se determine su situación jurídica en las próximas horas.

El crimen ocurrió la tarde del pasado miércoles 4 de noviembre, cuando Gabriel Rivas Ríos circulaba a bordo de un automóvil azul sobre la avenida Ejido, en la colonia Ejidos de Acapatzingo, donde fue interceptado y atacado a balazos.

A pesar de la llegada de los paramédicos, se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Como parte de los antecedentes, ese mismo día el regidor había acudido al Tribunal de Justicia Administrativa para solicitar información sobre los permisos otorgados por el Ayuntamiento de Cuernavaca a la empresa Portenta Alto Verde, vinculados con el proyecto inmobiliario La Cazahuatera.

La Fiscalía de Morelos mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el móvil del asesinato y establecer si existe alguna conexión entre las actividades del funcionario y la agresión.

El detenido será considerado inocente mientras no se determine su responsabilidad mediante una resolución judicial.