Asesinan a regidor tras denunciar sobornos inmobiliarios en Cuernavaca, Morelos

El regidor de Morena, Gabriel Rivas Ríos, fue asesinado la tarde de este miércoles luego de acudir por la mañana a protestar contra el desarrollo inmobiliario Alto Verde Portenta, que pretende construir seis torres de 15 pisos sobre una reserva ecológica de cinco hectáreas.

En su denuncia, dijo tener testimonios de que funcionarios del ayuntamiento han recibido departamentos en las diferentes torres que ha construido esa constructora en Cuernavaca, Morelos.

"Algunos dicen que por ahí algunos funcionarios tienen departamentos, a mí no me consta, pero hay quienes lo aseguran”, dijo Gabriel Rivas Ríos antes de ser asesinado.

La declaración se realizó alrededor de las 9 de la mañana cuando acudió al Tribunal de Justicia Administrativa a solicitar al magistrado Manuel García Quintanar una explicación por su resolución de exigir al ayuntamiento que entregara los permisos a la constructora aún contra el daño al medio ambiente.

Por la tarde, alrededor de las 16:00 horas, Gabriel circulaba sobre la calle Ejidos en el poblado de Acapantzingo en Cuernavaca, cuando fue alcanzado por jóvenes en motocicletas que le dispararon en varias ocasiones y lo privaron de la vida.

Durante más de 40 años Gabriel primero encabezó luchas sociales obreras, campesinas y populares en la izquierda de Morelos.

"Resaltar ante todo que Gabriel Rivas siempre fue un luchador social, apegado a las causas justas y que en días recientes había hecho pronunciamientos contra el ayuntamiento... los permisos y todo lo que se está llevando a cabo en torno a la cazahuatera", señaló Fernando Bizarro, asesor de la Asociación Morelense Gustavo Salgado.

Este es el segundo dirigente de esta organización popular que ha sido asesinado, fue Gustavo Salgado Delgado, dirigente ambientalista y defensor de los derechos humanos, quien fue privado de la libertad y asesinado el pasado 3 de febrero del 2015 en Ciudad Ayala, cuando encabezaba la defensa de la comunidad indígena de El Chivatero.

La Fiscalía de Morelos, el Gobierno estatal y el Ayuntamiento de Cuernavaca, condenaron el asesinato del regidor y se comprometieron a apoyar la investigación y esclarecer su asesinato.

Por la noche las organizaciones sociales se reunieron de forma improvisada en la plaza de armas de Cuernavaca, para convocar a más movilizaciones en demanda de justicia.