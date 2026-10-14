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Detienen a policía involucrado con secuestradores en Veracruz

Un policía estatal en activo y tres personas más fueron detenidos en el municipio de Orizaba, Veracruz 

Por: Lourdes López

detenidos
Las personas detenidas en VeracruzFoto: Especial

Un policía estatal en activo y tres personas más fueron detenidos después de un enfrentamiento ocurrido en la colonia El Espinal del municipio de Orizaba, Veracruz, revelaron autoridades que participaron en el operativo durante el rescate de dos personas secuestradas.

Presuntamente el oficial, identificado con clave Joker, estaba coludido con Celeste “N”, Anastacia “N” y Adair “N”, este último cabecilla de la banda, quien ya contaba con órdenes de aprehensión por el delito de secuestro.

La noche del martes se registró un enfrentamiento durante un cateo a una vivienda en donde habían detectado la presencia de dos víctimas.

Durante la incursión se desató una balacera y en el sitio resultaron heridos los agentes de la Policía Ministerial, Jaime Hernández Domínguez y Juan Francisco Rueda Barrientos.

Durante esta operación fueron rescatadas con vida e ilesas dos personas.

Además, la policía aseguró tres vehículos, tres armas largas, dos armas cortas, equipo táctico y casquillos percutidos.

Una hoguera, un tambo y un intento de calcinar el cuerpo: así habría sido el secuestro, tortura y asesinato de Roxana Guzmán, según el periodista Héctor de Mauleón. Los responsables serían del Grupo Sombra, que la acusaba de estar vinculada a un grupo rival. Visita nuestro sitio web: http://www.imagentv.com No te pierdas Imagen Noticias con Crystal Mendivil de lunes a viernes en punto de las 2:00 pm por Imagen Televisión. Síguenos en nuestras redes Instagram: https://www.instagram.com/imagentvnoticias/ https://www.instagram.com/imagentvmex/ TikTok: https://www.tiktok.com/@imagennoticias X: @ImagenNoticias_ https://twitter.com/ImagenNoticias_ @ImagenTVMex https://twitter.com/ImagenTVMex Facebook: https://www.facebook.com/ImagenTVNoticias
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