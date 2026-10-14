Detienen a policía involucrado con secuestradores en Veracruz

Un policía estatal en activo y tres personas más fueron detenidos después de un enfrentamiento ocurrido en la colonia El Espinal del municipio de Orizaba, Veracruz, revelaron autoridades que participaron en el operativo durante el rescate de dos personas secuestradas.

Presuntamente el oficial, identificado con clave Joker, estaba coludido con Celeste “N”, Anastacia “N” y Adair “N”, este último cabecilla de la banda, quien ya contaba con órdenes de aprehensión por el delito de secuestro.

La noche del martes se registró un enfrentamiento durante un cateo a una vivienda en donde habían detectado la presencia de dos víctimas.

Durante la incursión se desató una balacera y en el sitio resultaron heridos los agentes de la Policía Ministerial, Jaime Hernández Domínguez y Juan Francisco Rueda Barrientos.

Durante esta operación fueron rescatadas con vida e ilesas dos personas.

Además, la policía aseguró tres vehículos, tres armas largas, dos armas cortas, equipo táctico y casquillos percutidos.