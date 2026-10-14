¡Audaz huida en Durango! Chofer de DiDi burla a secuestradores y evita extorsión

Un chofer de aplicación fue víctima de extorsión al ser retenido por tres individuos que, con engaños, lo llevaron a un camino de terracería, de donde logró escapar y pedir ayuda a elementos de la Policía Estatal de Durango.

Los uniformados lo apoyaron y asesoraron para evitar que fuera víctima de ese delito.

El propio conductor del taxi de aplicación de la empresa DiDi reportó que había sido víctima de un intento de privación de la libertad por parte de un pasajero y dos cómplices.

El chofer, de nombre Carlos Rubén “R”, de 50 años de edad, narró que realizaba un viaje con dirección a la ferrería de la ciudad de Durango, con un cliente que abordó su vehículo en la Plaza Central, ubicada en el bulevar Domingo Arrieta.

Al llegar al lugar, tras recorrer un camino de terracería, ya lo esperaban dos sujetos armados, quienes lo bajaron del auto y le ordenaron llamar a su patrón y a su esposa desde sus teléfonos para pedirles 50 mil pesos a cambio de su libertad.

La víctima explicó que, en un descuido de los delincuentes, subió a su auto Nissan Versa color azul y emprendió la huida hacia su domicilio, en el fraccionamiento Río Dorado, de la capital. Mientras conducía, pidió ayuda al 911. Elementos de la Policía Estatal acudieron de inmediato, lo protegieron y lo asesoraron.