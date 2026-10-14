Para protección de familias, Gobierno estatal transforma la seguridad con tecnología aérea avanzada.

Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, informó sobre los avances que se han presentado en el estado de Puebla. Estos avances son la incorporación de drones y un helicóptero de última generación.

El gobernador agregó que los avances son resultado de la voluntad política de invertir en seguridad y trabajar coordinadamente con el Gobierno de México, bajo la directriz de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Además, señaló que la estrategia se sustenta en tres pilares: seguridad, justicia y promoción de la riqueza comunitaria.

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Explicó que resulta fundamental contar con herramientas que permitan atender zonas de difícil acceso y así mejorar la capacidad de respuesta.

El Secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, dio a conocer que el helicóptero Leonardo 2020 alcanza una velocidad máxima de 284 kilómetros por hora y contribuirá a las labores de vigilancia aérea, prevención del delito y combate de incendios forestales. También anunció que próximamente se incorporará una tercera aeronave no tripulada con autonomía de vuelo de hasta 13 horas y transmisión en tiempo real.

Por su parte, el teniente Gabino Viche Ríos, supervisor operativo del 9-1-1, especificó que uno de los drones cuenta con una autonomía de tres horas y media, velocidad de hasta 120 kilómetros por hora y capacidad de vuelo de hasta 4 mil 500 metros sobre el nivel medio del mar.

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El supervisor también detalló que las imágenes se transmitirán en tiempo real al centro de mando y al C5, lo que facilitara decisiones operativas oportunas. Estos nuevos recursos estarán al servicio de la ciudadanía y respaldarán las labores de las instituciones responsables de garantizar la seguridad y hacer cumplir la ley.

El objetivo del Gobierno del Estado de Puebla es brindar mayor tranquilidad y bienestar a las familias poblanas.

El gobierno poblano pretende así reafirmar su compromiso de fortalecer la seguridad pública mediante inversión tecnológica, con estas acciones, el estado amplía sus capacidades de prevención, vigilancia y respuesta ante emergencias.