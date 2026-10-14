“Es elegante, tiene la voz más hermosa”; Trump elogia a Claudia Sheinbaum

Durante un mitin en Arizona, el mandatario estadunidense, Donald Trump, volvió a elogiar a la presidenta Claudia Sheinbaum, de quien resaltó “tiene la voz más hermosa”.

En el evento, el presidente de Estados Unidos recordó la llamada que tuvo con Claudia Sheinbaum, por el tema del cambio de nombre de Golfo de México a Golfo de América.

Destacó que la presidenta de México es una mujer elegante con una hermosa voz.

Realmente me gusta la presidenta de México; mujer elegante, hermosa voz. Y siempre le digo ‘usted tiene la más hermosa voz’”, resaltó.

Aclaró que no quiere que sus declaraciones suenen ofensivas porque en estos tiempos un elogio puede ser considerado un gran insulto.

“Espero que eso no sea insultante. Saben, ahora, si tú dices esto, es considerado un gran insulto y eso significa el fin de tu carrera política”.

Y digo, ‘señora presidenta, si yo pudiera decirle: tiene la voz más hermosa”.

Trump desea pronta recuperación al papa León XIV

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le deseó el miércoles una pronta recuperación al papa León XIV, después de que el pontífice se sometiera en Roma a una cirugía para extirpar un tumor canceroso.

"Quiero ver que el papa León se recupere", dijo Trump a periodistas luego de participar en un evento de campaña en Arizona. "Es algo muy serio, siempre que tienes cáncer, pero el pronóstico parece ser bueno".