Ataque armado en la refinería de Minatitlán deja un vigilante muerto y otro herido

Un vigilante de la refinería General Lázaro Cárdenas murió y otro resultó herido tras un ataque armado registrado la noche del sábado en la Puerta Norte del complejo petrolero de Minatitlán, donde un sujeto armado abrió fuego de manera directa contra el personal de seguridad.

El hecho detonó un operativo conjunto de la Guardia Nacional, Sedena, Marina, Policía Estatal y Seguridad Física de Pemex, sin que hasta el momento se reporten detenidos.

De acuerdo con información confirmada por Pemex, el trabajador identificado como Eduardo Espinoza Gómez falleció en el sitio, mientras que su compañero, de apellido Ochoa, fue trasladado al Hospital Regional de la petrolera.

En la zona se localizaron más de diez casquillos percutidos y una motocicleta habría sido utilizada para la agresión, de acuerdo con lo reportado por las autoridades. Supuestamente, el sujeto habría disparado directamente y luego huyó sin que nadie pudiera interceptarlo. Paramédicos de Protección Civil y autoridades de la zona llegaron para atender la situación y trasladaron al herido a un hospital. El área fue acordonada.

Petróleos Mexicanos (Pemex), la víctima mortal fue identificada como Eduardo Espinoza Gómez. Especial

En redes sociales el personal de la refinería lamentó el deceso del joven vigilante y exigió a las autoridades ubicar al responsable de la muerte de su compañero.

El ataque ocurre en medio de señalamientos recientes de trabajadores petroleros sobre la presencia de grupos armados en el corredor industrial Minatitlán–Coatzacoalcos, donde se han registrado asaltos, incursiones de encapuchados y vigilancia hostil en inmediaciones de instalaciones estratégicas.

En días previos, personal del complejo petroquímico Pajaritos denunció agresiones contra vehículos y la detección de sujetos armados desplazándose en una camioneta blanca, hechos que también generaron movilización de fuerzas federales.

Aunque las autoridades no han confirmado un “asedio” como tal, los incidentes de las últimas semanas han obligado a reforzar patrullajes y controles en accesos petroleros, mientras la Fiscalía estatal mantiene abierta la investigación por el ataque en la refinería de Minatitlán.